Tenneville bientôt en Régionale?

Centre Ardenne B 1 – Tenneville A 15Tenneville en Régionale la saison prochaine? Tout reste possible. Mais pour cela, il faudra dépasser Schoppach-Arlon (qui ne souhaite pas monter)."En tout cas, de notre côté, si on venait à terminer troisième, on accepterait la place pour aller en Régionale", explique Guy Bertrand, le président du club. Tout se décidera lors de la dernière journée.

Schoppach Arlon A 16 – Marloie B 0 (fft)Malgré le fait que l’équipe A était bye du côté de la Régionale, Marloie n’a pu trouver suffisamment de joueurs pour faire le déplacement. Voilà donc les Arlonais sauvés. Reste à voir quel sera leur comportement lors de la dernière rencontre face à Chêne-al-Pierre."On n’est pas intéressé par la montée",confirme Thibaut Crespinet.

Rulles A 14 – Virton B 2Match à sens unique et un succès des Rullots qui leur permet d’assurer en grande partie leur maintien à ce niveau. On signalera la superbe prestation d’Alexandre Kintzinger qui réalise deux belles performances face à Corvina et Pieret. Jean-Marie Decker, blessé durant son deuxième match, n’a pas achevé la partie.

Joubiéval A 11 – Chêne Al Pierre A 5Joubiéval continue à s’accrocher à ses derniers espoirs de maintien en P1. Pour se faire, ils se sont imposés largement dans le derby du nord. La marque file rapidement à 6-2 à la mi-temps. Par la suite, Vincent Backès va permettre aux Manhaydois d’atténuer le score alors que dans le duel des quatrièmes joueurs, le prometteur Nathan Werhay, D0 et bientôt C4, épingle le C2 Brice Thomas.