Samedi, les Gaulois ne devront pas regarder leur téléphone

Si le dicton dit que, "avec un nul, on n’avance pas", les Gaulois sont tout sauf malheureux de n’avoir ramené qu’un point de Sprimont samedi soir. Leur quatrième partage en six sorties."On allait chez le troisième, tandis que Huy, notre principal concurrent, recevait Richelle, une équipe qui n’a plus grand-chose à jouer,rappelle William Guillaume.Sur papier, les Hutois avaient donc un match bien plus abordable que le nôtre. Au final, on leur prend un point à l’issue du week-end. En prime, Gouvy et Wanze se sont inclinés, donc on réalise vraiment une bonne opération."