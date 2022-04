Rulles et Habay ont tout le temps pour préparer les play-off

Le 7 mai, c’est donc dans cinq semaines. Pour Rulles, qui a terminé la phase classique du championnat depuis vendredi dernier, ça fait une très longue pause. Et pour Habay, qui disputera son dernier match ce vendredi contre Saint-Mard, ça fait long également. Une telle attente, de quatre et cinq semaines, avant d’entamer les play-off, c’est tout simplement du jamais vu.

" Je ne me fais pas de faux espoirs. Les play-off débuteront le 7 mai. À un moment, il faut arrêter une date, les joueurs ont aussi une vie de famille et ils doivent s’organiser, lance le coach habaysien Jonathan Sauvey, qui avait contacté les responsables provinciaux et les clubs concernés afin d’avancer les play-off.Je suis un peu déçu de rester un mois sans rien faire. Mais j’ai concocté un programme de préparation pour les play-off. On ne peut pas rester quatre semaines sans jouer, sinon on va manquer de rythme contre Arlon, en demi-finales. On va donc jouer deux matches amicaux contre Neufchâteau B après les vacances de Pâques. Je veux jouer contre du costaud et surtout courir et garder le rythme. Et on fera peut-être un autre match en plus."

Du côté de Rulles, qui a très mal terminé le championnat, le coach Mathieu Fivet tâchera de profiter de ce laps de temps pour remettre son équipe sur les bons rails. " On va pouvoir se préparer correctement, pour éviter une correction contre Libramont, dit-il.On doit tous faire son autocritique, et moi le premier. On va se remobiliser dès maintenant, pour retrouver un fond de jeu qui nous permette d’essayer d’inquiéter Libramont. »