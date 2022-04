Plus près de chez nous, Givry semblait, lui aussi, naviguer sur un fleuve tranquille depuis son accession à la nationale en 2009. Treize saisons consécutives à ce niveau pour un club luxembourgeois, un sacré bail! On avait fini par croire le navire dirigé Philippe Huberty et Éric Picart (neuf saisons ensemble) insubmersible. Puis la mer s’est subitement déchaînée: Picart est parti à Rodange, Huberty a pris du recul, quelques joueurs ont sauté pardessus bord… Le bateau s’est subitement mis à tanguer. On a craint le pire. Mais il ne coulera pas: le businessman grand-ducal Damien Raths viendra colmater les trous dans la coque.

Ce feuilleton, Luka Lapraille le suit essentiellement depuis le banc de touche. Le deuxième gardien givrytois, 18 ans depuis le 6 décembre, fait partie des rares joueurs qui resteront à bord la saison prochaine."Le président m’a assuré que je commencerais la saison comme n°1", dit-il. Reste à voir si cette promesse présidentielle n’est pas un peu hâtive, alors que l’on ne sait encore rien du staff, ni du noyau qui défendront les couleurs du club la saison prochaine."J’espère que cette garantie sera respectée,reprend le jeune keeper.J’accepterai, bien sûr, la concurrence. Un autre gardien débarquera, c’est inévitable. Ce que je ne voulais pas, c’était redémarrer le prochain exercice avec le même statut de doublure que cette saison."

Il attend des renforts dans les 15 jours à venir

Après une saison d’apprentissage dans l’ombre de Thiebault Bartholomé, le jeune homme a, évidemment, envie d’enfiler ses gants plus souvent."J’ai beaucoup appris cette saison, même si je n’ai joué que trois matchs en A (NDLR, pour une dizaine en B), dit-il.Je mesure surtout l’importance de la communication. Quand tu as 17 ou 18 ans, tu as parfois un peu peur de donner des directives à des garçons qui ont dix ans de plus que toi et bien plus de métier. Mais peu importe son âge, un gardien se doit de commander sa défense."

Luka Lapraille, à l’instar de Louis Cherdon et des frères Dufrasne, qui ont rempilé également, attend désormais les premiers transferts entrants avec impatience. Avec seulement quatre éléments reconduits, le chantier est évidemment gigantesque."Le président y travaille et on essaye de l’aider. On lui renseigne des noms, de jeunes passés par Virton notamment. Avec ceux qui restent, nous voulons que Givry garde l’image d’un club régional. Il faut donc transférer des joueurs du coin."

Mais les joueurs de la province qui ont le niveau de la D2/D3 et qui sont toujours sur le marché le 5 avril ne courent pas les rues…"J’en suis bien conscient,reprend Luka Lapraille,mais le président s’est entouré de personnes compétentes, capables de dénicher des renforts. Et on sait que le repreneur pourra amener des joueurs pour compléter le groupe. J’avoue cependant qu’on attend des officialisations dans les quinze jours qui arrivent. Si la situation n’a pas bougé dans deux semaines, je commencerai un peu à me tracasser."

Ce qui est certain, c’est que les Givrytois restent bien décidés à assurer sur le terrain leur maintien en D2."Les gars l’ont encore prouvé samedi soir,se réjouit Luka Lapraille.Prendre deux buts à l’entame du dernier quart d’heure et arracher un point, avec autant de joueurs qui sont sur le départ, c’est magnifique. Cela témoigne de la mentalité qui règne dans ce groupe. On a la chance de pouvoir compter sur des gars comme Florent Devresse et Pierre-Antoine François qui, dans les moments difficiles, savent nous sortir la tête de l’eau."

Le premier, en bon guerrier, a d’ailleurs inscrit les deux buts des siens."Florent est quasiment le meilleur buteur de l’équipe alors qu’il joue partout sauf devant, cela témoigne de sa rage de vaincre", glisse Luka Lapraille.