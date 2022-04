Oui, je pense. Il faudrait plus qu’un miracle désormais.

Vous y croyiez vraiment, avant ce match face à Herstal?

Oui, car notre 9 sur 9 avait amené une certaine euphorie dans le vestiaire. Je m’en veux un peu d’avoir mis directement mon équipe en difficulté dimanche. Le premier but (à la 3’), c’est pour ma pomme. Je me fais rouler dans la farine par Wanderson.

Cette défaite 0-4 vous coupe les jambes pour la fin de saison, ou Gouvy sera encore capable d’ennuyer des équipes du calibre de Rochefort et Dison?

On veut terminer la saison en beauté. Il nous reste un objectif: ne pas terminer dernier. Nous avons sérieusement contrarié Rochefort au premier tour et nous avons battu Dison, donc nous tenterons à nouveau de leur mettre des bâtons dans les roues. Les deux équipes jouent le titre, donc on a envie de prendre notre rôle d’arbitre au sérieux.

Vous avez lancé votre championnat par un 1/27 catastrophique. Si le championnat commençait aujourd’hui, Gouvy se sauverait?

J’en suis convaincu, oui. Nous avons réglé quelques petits détails au fur et à mesure et nous sommes clairement montés en puissance. C’est en commettant des erreurs que l’on apprend. Et comme nous en avons commis beaucoup au cours des premiers matchs, nous avons vite pris de la bouteille. Nous avons lutté avec nos petits moyens, parfois avec seulement treize joueurs sur la feuille, et nous quitterons donc cette D3 la tête haute, avec une bonne dose d’expérience en plus qui servira pour la suite.

Gouvy visera le titre en P1?

Je l’espère, mais rebondir après une descente n’est pas toujours facile. On parlera d’abord de Top 5 dans un premier temps, puis on verra.

Vous parlez de progression, mais à titre personnel, votre premier tour a été meilleur que le deuxième, non? Vous aviez marqué sept buts sur les treize premiers matchs, puis seulement un sur les quatorze derniers. Comment l’expliquez-vous?

J’ai eu un peu moins de réussite et j’ai davantage joué sur le côté droit, parfois au back. Mais je dois reconnaître que j’ai aussi eu du mal à adapter mon jeu. En jeunes, j’ai toujours été habitué à faire la différence avec ma vitesse. Un long ballon dans le dos de la défense et je filais au but. En début de saison, j’ai souvent marqué comme cela. Puis les adversaires ont fini par me connaître et je n’ai pas réussi à trouver la parade. Si je veux progresser, je sais que je dois étoffer ma palette. D’autant plus que j’ai un peu perdu en vivacité.

Pour quelle raison?

Mon hygiène de vie n’est pas celle d’un joueur de D3… Je passe sans doute trop de temps chez Italo, au café des sports, à Lierneux. On s’y retrouve tous les vendredis soir avec notre bande et cela ne m’aide sans doute pas à être performant le week-end. Je vais essayer de faire des efforts…