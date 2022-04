Non, c’est vrai qu’on s’amuse moins qu’en début de saison. Cela se ressent sur nos résultats et dans notre manière de jouer. On avait l’une des meilleures attaques de la série au premier tour et, là, on vient d’enchaîner trois matchs sans marquer. Depuis la reprise, nous sommes nettement moins percutants (NDLR, la moyenne est passée de 2,2 buts par match en 2021 à 1 but par match depuis la reprise).

Une explication?

Il y en a probablement plusieurs. Nous nous sommes retrouvés à un moment dans la colonne de gauche et, en lisant que Marloie était la première équipe luxembourgeoise de la série, nous nous sommes peut-être un peu relâchés, pensant que le plus dur était fait. Puis je pense que nous mangeons notre pain noir depuis quelques semaines, avec les blessures qui s’accumulent. Certains joueurs qui reviennent rechutent immédiatement, d’autres postposent leur retour de semaine en semaine. Un Julien Dessart nous a beaucoup manqué ces dernières semaines. Avec la vitesse de nos ailiers, la contre-attaque était l’une de nos armes favorites en début de saison. Tous ces absents nous ont contraints à modifier notre façon de jeu. Contre Habay, nous n’avions que trois joueurs sur le banc, dont deux jeunes de 16 ans qui ne se sont jamais entraînés avec nous. OK, il y a des absents dans toutes les équipes, mais il est difficile de performer quand la moitié du onze de base se retrouve sur le flanc comme samedi.

Vous restez serein, avant les trois derniers matchs?

Oui. Oppagne reste à cinq longueurs et Huy à six. Nous conservons un bon matelas de sécurité et je pense qu’il suffira de prendre un point sur les trois derniers matchs pour éviter le scénario catastrophe. Nous ne sommes pas à la rue non plus. Que ce soit à Gouvy ou contre Habay, on n’encaisse que sur phases arrêtées, ce qui rend ces défaites encore plus frustrantes, finalement. Même s’il faut bien avouer que samedi, nous ne méritions pas mieux.

Il s’agit de votre première saison complète en nationale, à 28 ans. Pas de regret de ne pas avoir connu cet échelon plus tôt?

Non. Je suis content d’avoir gravi la marche avec Marloie, après une deuxième place, puis un titre en P1.

La différence est énorme, avec la P1?

Je pense avoir trouvé mes marques assez rapidement. Mais la part de hasard en D3 est bien moindre qu’en P1. À ce niveau-ci, les longs ballons et les phases arrêtées sont nettement plus précis. L’impact physique est largement supérieur également. À Onhaye, ils mesurent tous 2 m. Et ils savent jouer au foot.

Il paraît qu’à l’époque de David Maucq, ce dernier donnait pour consigne à vos coéquipiers de ne pas vous donner le ballon, estimant que vous deviez vous contenter de le récupérer. C’est vrai?

Oui. On en rigole encore dans le vestiaire aujourd’hui. Il a déjà crié en plein match «Ne donnez pas le ballon à Baby!». Si cela se passait aujourd’hui, je pense que je quitterais le terrain.

À l’inverse, on a l’impression qu’un Frédéric Jacquemart vous encourage à participer au jeu…

Tout à fait. Je n’ai jamais été et ne serai jamais un distributeur. Mais c’est en sortant de sa zone de confort et en commettant des erreurs que l’on progresse. Je perdrai encore des ballons, mais le principal, c’est que j’en perde moins lors du prochain match que lors du précédent. Je pense avoir un jeu beaucoup plus complet qu’il y a un an.