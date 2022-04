Mais comme l’appétit vient en mangeant, c’est vers le haut que les Novillois ont le regard tourné.Avec un seul objectif, décrocher cette troisième tranche qui enverrait la troupe de Pol Leemans au tour final."Cela fait deux ou trois semaines que nous commençons à y regarder, avoue l’ancien joueur de Tenneville. Nous sommes en train de nous en rapprocher et nous sommes sur une bonne voie.Et si nous n’avions pas perdu le match à Saint-Mard, un match que nous ne devons jamais perdre, nous aurions encore droit à un joker.Si on va gagner à Freylange, la tranche est pour nous."

Sur la victoire à Longlier, l’ailier reconnaissait que l’entame de match avait été délicate. "Il a fallu le temps de se mettre en route, confie Arthur Hubert. Dans le milieu, les Longolards étaient nombreux, jouaient vite et il a fallu le temps de trouver la bonne formule. Mais pour moi, nous n’avons pas volé les trois points.Mon but? Je reçois une balle, j’essaie de contrôler comme elle vient, je reprends de l’extérieur et elle rentre."

«Se projeter rapidement vers l’avant»

Face à une équipe alignée en 3-5-2, Vaux a su utiliser ses flancs.Avec Sagna à gauche et Hubert à droite, les hommes de Pol Leemans ont fait mal à la défense de Longlier."Nous avions pas mal d’espace et une fois que nous récupérions le ballon, sur un grand terrain comme celui de Longlier, nous pouvions rapidement nous projeter, raconte Arthur Hubert. Le 1-2 avant la pause a fait du bien. La seconde période? Longlier n’a aucune occasion dans le jeu.Ils ont juste eu quelques phases arrêtées, mais sans être dangereux. Comme souvent, nous avons encore été très bien organisés.Les avants ont bien fait le boulot défensif et la ligne arrière a fait ce qu’elle devait."

Et histoire de bien fêter son gros match, l’ailier a annoncé qu’il avait tranché pour son avenir."Je vais prolonger pour une nouvelle saison à Vaux", confie l’intéressé.