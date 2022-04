Virton: le flou au moins jusqu’en mai

1.Patience jusqu’au 10maiVirton pourra-t-il prolonger son bail en D1B ou devra-t-il retrouver l’échelon inférieur, qu’il a quitté il y a trois ans à peine? Pour le savoir, il faudra certainement patienter jusqu’au 10mai, date limite (via les recours possibles) afin d’obtenir le précieux sésame pour la D1B. Si Mouscron n’obtient pas gain de cause d’ici là, les Gaumais en profiteront.

2.Reprise ou pas?Flavio Becca, forcément refroidi par la campagne en cours, après avoir difficilement digéré les démêlées juridico-sportives qui l’ont précédée, ne compte pas s’éterniser en Gaume. C’est un secret de polichinelle. Mais il ne cédera le club qu’à des conditions qui l’agréent et on n’oubliera pas que l’action en dommages et intérêts intentée voilà plus d’un an (avec plusieurs millions en jeu) joue un rôle majeur dans ces circonstances.

3.Quel budget?Pour les responsables de la gestion quotidienne du club (Onyewu, Van den Abbeele), c’est une inconnue totale. Et tant que celui-ci n’aura pas été déterminé, par Becca ou son éventuel successeur, ils pourront difficilement s’atteler à la constitution d’une équipe. Ou à la remise en place d’une académie.

4.Onze joueurs encore sous contrat Onze joueurs sont sous contrat jusqu’en juin 2023 et pourraient donc être conservés sans avoir recours à des négociations: Martin, De Ridder (3egardien), Vinck, Droehnle, Doué, Masangu, Allach, Anne, Aabbou, Sula (actuellement prêté à Maasmechelen) et Pinga. Pour une dizaine d’autres, l’Excelsior disposait d’une option pour une prolongation d’un an, mais face à l’incertitude, celles-ci n’ont pas été levées… En outre, cette semaine, Tom VandenAbbeele devrait signifier à plusieurs éléments qu’ils ne seront, quoi qu’il arrive, pas conservés. On imagine que ce sera le cas pour quatre joueurs qui ont été versés dans le noyau B et qu’on a peu vus cette saison: Touré, Karamoko, Castagne et Bukusu. Et pour toute une série d’autres éléments dont le temps de jeu aura été particulièrement réduit.

5.le coach sur le départSi personne ne l’affirme ou le confirme officiellement, il ne fait guère de doute que Pablo Correa n’ira pas au-delà de son contrat, lequel prend fin en juin. Son bilan, évidemment, ne plaide pas en faveur du Franco-Uruguayen. Pas plus que quelques choix de joueurs qui ont suscité l’étonnement en interne. Qui pour lui succéder? À la place des dirigeants, on n’irait pas chercher bien loin. Manu Coquelet, actuel T2, connaît parfaitement le club et le football de ce niveau. De plus, en deux saisons dans l’ombre de Bracconi, Grégoire puis Correa, l’ancien attaquant a eu l’occasion de se faire les dents.