Plus rien n’arrête Habay, et certainement pas ce Marloie-là...

L’entrée décisive de N’Diaye, elle, est incontestable. Monté sur la pelouse quelques minutes plus tôt, le taureau habaysien a fait sauter un verrou autour duquel son équipe tournait depuis 75 minutes sans trouver la clé.

En effet, si ce sont les Habaysiens qui disputaient leur septième rencontre en l’espace de 28 jours samedi soir, ce sont les Marlovanais qui ont tiré la langue et couru derrière le ballon tout au long de ce "derby". Les Gaumais devaient flirter, au coup de sifflet final, avec les 70% de possession de balle.

Si les hommes de Samuel Petit ont dû attendre aussi longtemps pour s’offrir ce troisième succès consécutif, c’est parce que les Marlovanais ont eu le mérite, à défaut d’être inspirés, de rester pas trop mal organisés, avec une défense à 5 en perte de balle. Mais aussi parce que Jean Desseille a retardé l’échéance à trois reprises. D’abord en sortant devant Copette (25’), bien servi par Ajavon; ensuite en repoussant du pied un essai Serwy (31’), bien lancé par Jacob; et enfin, en écartant un envoi d’Ansion après le repos (52’).

Deux «2005» sur le banc

Loin de leur niveau du premier tour et en manque cruel de jus, les Marlovanais auraient, eux, certainement pu jouer trois jours encore sans réussir à inquiéter Reichert.

Sa seule intervention, le portier de Habay la doit à une remise approximative d’Ajavon à l’heure de jeu. Sans cette sortie à la Neuer de Reichert à 0-0, Marloie aurait peut-être réalisé le braquage de l’année.

Mais non, rien de tout cela: le club famennois aligne une troisième défaite consécutive, la troisième sans inscrire le moindre but. Les Marlovanais sont donc restés muets autant de fois sur les trois derniers matchs que sur les 24 premières journées. Une apathie générale qui s’explique, peut-être, par une liste d’absents longue comme le bras: Dehon, Martinet, Dessart, Dion, Gueye, Gaziaux et Lejeune. Samedi soir, Frédéric Jacquemart avait pour seuls remplaçants Romain Delvaux et deux garçons nés en 2005 (Bastian Godefroid et Aloïs Al Charif) qui ne se sont même pas entraînés une seule fois avec le noyau A.

Mais cette circonstance atténuante, si elle existe, n’empêche pas Marloie de rester sous la menace en fond de tableau. Cinq points d’avance sur le 13e, Mormont, Oppagne et Huy au menu des trois dernières journées: les Marlovanais ont évidemment toutes les cartes en main pour assurer leur maintien en D3. Mais attention quand même, car le Marloie qu’on voit depuis trois semaines risque bien de rester bloqué à la barre des 33 unités jusqu’au bout. D’autant plus qu’aucun joueur ne semble capable d’insuffler un vent de révolte."J’ai un groupe très discipliné, avec beaucoup de joueurs qui savent se faire mal, mais très peu qui sont capables de pousser les autres à le faire,avouait Frédéric Jacquemart.Ils n’extériorisent pas leur énergie. Dans ce domaine, l’arrivée d’un Florent Devresse nous fera du bien la saison prochaine."

Avec ses 41 points et sa forme du moment (17/24), Habay semble, lui, bien parti pour rafler le titre honorifique de "N°1 luxembourgeois" de D3 en fin de championnat.

MARLOIE:Desseille; Paquay, Collard, Sbaa (80’, Godefroid), Gérard, Micha; Talmas, Letêcheur (67’, Delvaux), Mohimont; Mayanga, Pratz.

HABAY: Reichert; G.Grévisse, Vialette, Reyter, Ansion; Jacob (67’, Vandermaelen), Ajavon, Serwy (81’, Widart), Copette, Lepère (62’, Hotua); Molnar (67’, N’Diaye).

Arbitre:S.Somville.

Assistance: 140.

Cartes jaunes:Paquay, Letêcheur, Molnar, Ajavon, G.Grévisse.

Carte rouge: Collard (89’).

Buts:N’Diaye (74’, 0-1); Copette (89’, 0-2 sur pen.)

74’,le corner de Copette retombe dans le petit rectangle. N’Diaye conclut trop facilement du pied (0-1).

89’,alors que Gérard, tamponné par N’Diaye, reste couché dans le rond central, le jeune Godefroid se fait piquer le ballon par Widart le long de la ligne. Ce dernier file au but avant de se faire découper par Collard, qui est logiquement exclu. Copette convertit le penalty(0-2).