Messancy est à un point du titre

Vance 1 – Arlon B 4

Match un peu biaisé de par les forces en présence. Vance, très déforcé, a dû jouer avec des éléments blessés qui n’ont pas pu terminer le match. Arlon B a profité du bye de l’équipe A pour se renforcer avec Victor Hausman, Romain Daoust et Heathcliff Collin."Nous avons fait un super match,se réjouit le T1 Mathys Castagne.Le mix entre les jeunes et quelques cadres a parfaitement marché."Après le but d’ouverture de Vance, Mérienne, V. Hausman, Rocca, d’un superbe lob du milieu du terrain et R. Daoust se sont partagé les buts, deux par mi-temps.

Bleid 3 – Messancy 4

Le match au sommet a confirmé définitivement la supériorité des Zèbres à qui il ne manque plus qu’un petit point à aller chercher lors des cinq derniers matches, pour s’emparer du titre.

Le coach de Bleid Kamel Bouzoubaa ne cachait pas sa déception:"Un mauvais match de notre part, un arbitre incohérent dans ses décisions, des cadeaux défensifs, obligé d’aligner mon défenseur central en 9 parce que mes quatre joueurs habituels à cette place sont absents, huit joueurs en moyenne à l’entraînement chez nous pour 18 à Messancy, tous les ingrédients étaient réunis pour expliquer cette défaite. Maintenant, il faut admettre que Messancy mérite sa victoire et son titre."Le match a débuté sur les chapeaux de roue avec l’ouverture du score par Douret et la réplique de Couvreur dans la foulée. Deux buts de Charpentier (21' et 48') ont mis Messancy sur du velours, même si Faye (54') et Quentin Gillieron d’une superbe tête ont par deux fois relancé le match. Mais Guzman avait mis le 4ebut pour les Zèbres entretemps. À noter la carte rouge de Parrot en 2emi-temps et l’annonce de la nomination de Faye comme T2 pour un ambitieux projet de Bleid la saison prochaine.

Nothomb 8 – Les Bulles 1

La rencontre a débuté avec deux buts coup sur coup. L’inévitable David Perrin a ouvert le score à la 4', puis Julien Salpetier a égalisé sur un penalty indiscutable. Entre une équipe qui évolue sur son synthétique et une autre qui pratique un football moins technique, la différence s’est fait sentir rapidement."Nous avons joué un match sérieux,note le défenseur attertois Baptiste Copus.Les buts se sont succédé régulièrement et nous n’avons jamais été mis en difficulté."Les autres marqueurs: David Perrin (4 au total), Kevin Lott, Yohann Ngassam, Gauthier Stevenot et Vincent Jooris.

Saint-Léger 0 – Tontelange 3

Les Spurs ont assuré leur maintien en entamant la rencontre sur les chapeaux de roue. Bertrand Guiot à la 4’ et Nicolas Prud’homme à la 10’ ont mis l’équipe du capitaine Valentin Bodeux sur du velours. " Saint-Léger a pris un coup au moral et s’est montré assez peu dangereux,commente le T2 Raphaël Grotz.Leurs longs ballons n’étaient pas très exploitables et nous avons pu gérer la rencontre assez facilement, d’autant plus qu’après la rentrée aux vestiaires, Sébastien Mathieu a porté l’estocade à la 48’."

Autelbas 0 Meix-devant-Virton B 10

Le calvaire d’Autelbas se poursuit, mais il faut saluer les courageux banlieusards arlonais qui refusent de fausser le championnat en déclarant forfait général, ce qui favoriserait Arlon B, seule équipe à avoir subi leur loi. Halluent (3), Maire (2) et Lambrechts ont pris six buts à leur compte. Les quatre derniers ont été l’œuvre de Samy Elechqui entré à l’heure de jeu à la 61’. Un fameux quadruplé.

Léglise 3 – Habay-la-Vieille 3

Scénario improbable sur les hauteurs de Léglise. " Comme d’habitude, raconte le T1 léglisien Manu Godard,nous avons débuté le match de manière catastrophique en encaissant un but de Kenny Hansen après 5 minutes juste après que le même joueur ait eu une première grosse occasion auparavant. Le match était équilibré. Bien décidés à remonter la pente après la pause, on a pris encore deux buts de Valentin Klein et de Jonathan Morris avant l’heure de jeu." Malgré le 0-3, Léglise a eu le mérite de s’accrocher et a été récompensé de ses efforts par un penalty de Dylan Renaudin, puis deux buts de Julien Godemir, dont le dernier à deux minutes de la fin.