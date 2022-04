Les Chestrolais ont longuement fait la fête sur le terrain de Comblain, samedi soir. Et ils l’avaient bien mérité. Dans une salle comble et dans une ambiance des grands soirs, les Liégeois ont donné du fil à retordre au BCCA Neufchâteau. Mais les hommes de Marc Hawley ont réagi en champions et ont été chercher le titre au bout d’une deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée.

" Certains pensaient qu’on ne serait pas capable de venir gagner ici, mais on l’a fait, s’emballait Marc Hawley, qui fêtait son deuxième titre en D3, après celui décroché avec Ninane voici sept ans.Ce titre, c’est la récompense d’une année exceptionnelle. On a failli battre une équipe de D1 (Limburg, en Coupe de Belgique). On n’a perdu que trois matches en championnat (18 victoires en 21 matches) et nous sommes les premiers à venir gagner ici, en dehors d’Ostende (en Coupe). Tous les gars, du premier au douzième, ont eu leur importance et ont contribué à un moment. C’est un parcours magnifique."

C’est le deuxième titre du BCCA Neufchâteau en D3 (ou TDM2), après celui de 2017, qui avait été conquis une fois que Tongres, leader incontesté, ait décidé au 2e tour de refuser la montée et de faire jouer ses jeunes. En 2006, Neufchâteau était monté en D2 sans être champion. Cette fois, aucun astérisque n’est associé à ce titre. Les Chestrolais ont été le chercher de la plus belle des manières sur le terrain."On est un vrai champion, on ne doit rien à personne, souligne Nicolas Sturam.On le doit à notre travail. Les gars de Comblain étaient persuadés qu’ils allaient nous battre. Mais le match est à l’image de la saison. Quand on a été mis en difficultés, dos au mur, on a su réagir. On était plus fort, offensivement et défensivement, on était meilleur collectivement. Et la cerise sur le gâteau, ce serait d’aller chercher le titre aussi en 2e régionale."

54-45 à la 21’

Samedi, après un départ en boulet de canon, sous l’impulsion de Pierre, Geubel et Sturam (6-19 à la 7’), Neufchâteau perd de sa superbe et est bousculé jusqu’à la pause. Princen et Goémé se jouent trop facilement de la défense luxembourgeoise et concluent dans la raquette ou aux lancers francs (21-27). Quand l’ex-Chestrolais Charly Bernard allume àtrois points et donne les commandes à ses couleurs (31-30 à la 14’), la salle explose. M. Bizimana et Pierre répliquent (33-36), mais Comblain emballe le match et enchaîne lesbombes(5/9 dans ce 2e quart-temps). Après unmissilede Princen, l’écart grimpe à dix unités (50-40 à la 20’) et personne n’a envie de rigoler dans le camp ardennais. Sturam sort alors un shoot à mi-distance, suivi d’un autre àtrois points, qui font le plus grand bien au BCCA: 50-45 au repos.

Goémé et Rondoz relancent Comblain dès la reprise et Neufchâteau se retrouve à nouveau dans les cordes (54-45 à la 21’). Sans céder à la pression et sans paniquer, les Chestrolais vont réagir de maîtresse façon et ils vont reprendre le dessus à la faveur d’un 0-13, en serrant les boulons en défense et en se montrant agressifs et précis en attaque, via Thomas, Geubel et Pierre (54-58 à la 24’). Un Alexis Pierre 5 étoiles qui domine à la distribution. Après quatre minutes de jeu plus brouillon de part et d’autre (59-60), Neufchâteau, poussé par son public, met Comblain à terre, grâce au duo Deneve-M. Bizimana, dominateur à l’intérieur: 61-71 (30’). Et Comblain sera KO pour de bon dès l’entame du dernier acte, incapable de trouver la solution face à la pression des Ardennais, alors que Sturam, Deneve, Geubel et Thomas enfoncent le clou: 61-76 (33’), 61-80 (35’). Bernard trouve enfin l’anneau, sur lancers (63-80), mais les Chestrolais garderont la tête froide jusqu’au bout: 70-82, 72-89, 72-93.

«On y a cru»

" On a été testés, dominés dans le deuxième quart-temps, même déjà la fin du premier, mais je suis super content de la réaction de l’équipe, commente Marc Hawley.En dehors de ce moment-là, on a très bien défendu. Et on a profité de notre avantage physique sous l’anneau. Alexis Pierre? Il a été grandiose. En 2e mi-temps, il a vraiment été exceptionnel. C’est le maître du jeu. Et tous les gars ont répondu présent. C’était un Neufchâteau déterminé."

Du côté liégeois, Clément Matisse reconnaît la supériorité des Chestrolais: " Ils méritent leur titre. Ils le voulaient dès aujourd’hui. Ils ont été plus réguliers que nous. » Même son de cloche chez Charly Bernard: " On y a cru, mais Neufchâteau a été plus constant que nous et ne s’est pas énervé quand on a pris de l’avance. Les deux shoots de Sturam nous font mal avant la mi-temps. Et Alexis a été égal à lui-même, excellent. C’est notre première défaite chez nous, mais ce n’était pas n’importe qui en face. Leur titre est mérité. Je suis quand même déçu du score final. On a coincé sur la fin. »