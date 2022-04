L’Entente Durbuy va sans doute devoir déménager

Car si Ousmane Sow a bel et bien racheté le matricule 3008 à Mahir Demiral (ce qui sous-entend qu’il aurait versé les quelque 80000€ réclamés à cet effet par ce dernier!), rien n’assure que son équipe pourra encore se produire dans les installations durbuysiennes la saison prochaine.

Le collège échevinal, qui a évoqué le sujet ce lundi en réunion, ne semble guère enclin à prolonger la collaboration sous cette forme.

La carte du sport local

Refroidis par les épisodes précédents (puisqu’il s’agit déjà du troisième repreneur depuis le départ de Paul Tintin) et par un processus de reprise dont ils n’ont guère été informés alors qu’ils en avaient émis le souhait, les édiles communaux s’orientent davantage vers la mise à disposition de ces installations (dont ils sont propriétaires) aux autres clubs de la commune, comme Bomal, Heyd et Petit-Han, qui en ont besoin actuellement. Ils préfèrent ainsi privilégier, et à juste titre, la carte du sport local.

"Jusqu’ici, depuis le départ de Paul Tintin, on nous a régulièrement parlé de développement de la formation ou de synergies avec d’autres clubs, mais il faut bien avouer que dans les faits, on n’a jamais rien vu venir,glisse l’échevin des Sports Fabrice Sarlet, qui s’est entretenu récemment avec Ousmane Sow.Ce n’est pas une critique, simplement un constat. Chacun agit comme bon lui semble, mais il faut dans ce cas comprendre aussi la position de la Commune."

Conséquence: le club durbuysien, s’il veut continuer à officier en compétition officielle, va très probablement devoir se trouver un nouveau port d’attache. Et dans un rayon de 30km, puisque c’est ainsi qu’est formulé le règlement fédéral.