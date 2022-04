Halthier poursuit sa descente aux enfers

Amonines 0 Waha-Marche 2

C’était le match à ne pas perdre en bas de tableau et l’Entente Famenne s’en sort avec trois points précieux."On sentait qu’il y avait de l’enjeu car on n’a pas assisté à une grande partie, avoue le coach visiteur Thierry Maes.Le terrain sautillant n’a pas facilité le beau jeu non plus. La victoire est finalement positive.D’ailleurs, on n’a pas offert beaucoup d’opportunités à notre adversaire." Il faut moins d’un quart d’heure pour voir Masson déflorer la marque (0-1). Waha-Marche attend la 82’ pour se mettre à l’abri grâce à Lorand (0-2).

Marloie B 4 – Halthier 3

Deuxième rencontre des plus importantes dans le bas du tableau ce dimanche, avec une équipe d’Halthier qui poursuit sa descente aux enfers."Le stress a surtout eu lieu avant la rencontre au vu des nombreuses défections,explique Samuel Lefebvre, à nouveau sur le banc des Balouches. On avait encore une équipe d’une moyenne d’âge de moins de 21 ans avec Jadot (41 ans) à l’arrière."Juste avant la demi-heure, Marloie frappe coup sur coup grâce à Marchal sur penalty après une faute sur Dussart et Kalombo (2-0). Dussart confirme la tendance à la reprise, mais Cougnet ne baisse pas les bras et relance les siens (3-1). Masson lui répond (4-1). En fin de partie, Bertrand, puis Oliveira relancent un certain suspense, mais il est déjà trop tard (4-3).

Compogne 0 – Odeigne 3

Les Lièvres peuvent préparer les valises vers la P3. Pour ce match, ils ont encore dû s’appuyer sur de nombreux jeunes. Au quart d’heure, Monfort trouve déjà la faille (0-1). À la reprise, Jacquet (hors-jeu selon les visités) double la mise.On retrouve Monfort à un quart d’heure du terme pour fixer les chiffres à 0-3.

Tenneville 0 Melreux-Hotton 1

Mauvaise opération pour les Bleus qui sortaient d’un probant 7 sur 9, mais qui se retrouvent à nouveau dans une situation délicate."Malheureusement, on a baissé les bras après avoir pris le but et il a fallu attendre la toute fin de match pour relever la tête et mettre la pression. On touche d’ailleurs le poteau, mais notre adversaire ne sera pas plus heureux avec une frappe sur la transversale", regrette le correspondant local, Lionel Gillet. Le seul but de la rencontre tombe en début de second acte des œuvres de Muller (0-1).

Aye 0 – Erezée 7

Les Godîs reçoivent la gifle du jour dans ce match pour la cinquième place, alors que ceux-ci n’avaient plus été battus depuis dix matches. Fievet ouvre le bal sur penalty, puis récidive un quart d’heure plus tard (0-2). Le match est déjà plié à la demi-heure avec Otlet à la conclusion (0-3). Peu après la reprise, on retrouve Fievet pour son triplé (0-4). Léonard (2) et Leboutte participent au festival offensif dans la dernière demi-heure (0-7).

Harre-Manhay 2 Nassogne 2

Les Nassognards n’ont pas profité du faux pas d’Houffaloise pour se rapprocher de ces derniers."Chaque équipe a pris une période à son actif,avoue le président Huet.Cela se confirme au vu du score."Nassogne prend le premier acte à son compte et frappe coup sur coup grâce à Philippe, puis Ergot (0-2). Dès la reprise, Henricot réduit la marque et c’est Lalloyer qui égalise juste après l’heure (2-2).