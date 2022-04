Corbion poursuit sa belle série

Ochamps B 2 – Bertrix 1

Ochamps décroche une belle victoire face à une équipe de Bertrix, qui contrairement aux rumeurs, alignera bien une équipe compétitive la saison prochaine. " Ochamps mérite entièrement sa victoire.Ils ont joué avec beaucoup d’envie face à des Baudets amorphes", reconnaît humblement le coach des visiteurs, Julien Fries. Malgré une première période équilibrée, ce sont les Canaris qui déflorent la marque par le biais de Jacques. Après les citrons, Ochamps pousse pour faire le break mais Dos Santos manque le cadre par deux fois. Les Bleu et Rouge vont d’ailleurs en profiter pour recoller au score, Wanlin étant à la réception d’un excellent centre de Lamotte (1-1). Cent vingt secondes plus tard, Gillet lance adéquatement Dos Santos qui, grâce à une hésitation du gardien, marque dans le but vide. Malgré des occasions de part et d’autre, le score ne bougera plus.

Bouillon 3 – Petitvoir 1

"Le premier acte fut très compliqué, d’autant plus que nous étions menés à cause d’un penalty très litigieux", souligne le cornac local, Franck Warin. Petitvoir ouvre effectivement le score par l’entremise de Duthois sur penalty. A contrario, Henrard manque le même exercice peu de temps avant. Le tournant du match est sans conteste la montée au jeu de l’inusable Szwed, qui plante un doublé en quinze minutes afin de remettre ses couleurs sur les bons rails. En fin de match, Kylian Gerard, qui a rempilé pour la saison prochaine, met définitivement les siens à l’abri. À noter que les Bouillonnais ont joué à dix pendant la dernière demi-heure, suite à l’exclusion de Serson.

Bure 0 – Tellin 5

Tellin remporte le derby sur un score de forfait ce dimanche. Pourtant, le marquoir n’affichait que 0-1 à la pause. " Nous avons eu du mal à développer notre jeu lors du premier acte", reconnaît le défenseur Guillaume Mottet. Il est vrai que hormis le but de Patte, les Tellinois n’ont pas véritablement fait chauffer les gants du gardien local. En seconde période, la bande à Cedric Georges retrouve ses sensations et enfilent quatre buts supplémentaires. Les buteurs sont les suivants: Vincent, Gillet, Libert et Kaiser.

Corbion 2 – Carlsbourg 0

"Nous avons connu une première période très compliquée face à une équipe de Carlsbourg très solide", souligne l’expérimenté joueur de Corbion, Bertrand Gobert. La rencontre est particulièrement fermée lors du premier acte, la preuve en est avec ce 0-0 à la pause. Après le café, il faut un coup de génie de Vialette pour ouvrir la marque. La formation de Carlsbourg tente de réagir mais les Corbelots maîtrisent les débats. Ces derniers font d’ailleurs le break par l’entremise de Boegen à la conclusion d’une belle action collective. Avec cette nouvelle victoire, Corbion conforte sa première place.

Warmifontaine 1 – Libin B 1

Avec ce bon point glané face à Libin, les Ardoisiers démontrent à nouveau qu’ils ne sont plus des oiseaux pour le chat dans cette série. Outrequin est le buteur local, tandis que Zevenne confirme sa bonne forme en marquant à nouveau pour le compte des Libinois. Un nul logique au regard de la physionomie du match.