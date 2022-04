En masters A, Régis Godard, 4e, monte sur la 3e marche provinciale. En masters B, Steve Guillaume devient champion devant Kurt Van Goidsenhoven. Grégory Halin, 5e de la course, décroche le bronze. Le team SLC² rentre toutefois avec un maillot, grâce à Serge Leroy en masters C (3e de la course).

Top 5 pour Decraecker

Le Houffalois signe son résultat le plus probant depuis plusieurs mois. Gianni De Craecker termine 5e à Famillereux (41 partants).

Lejeune 11e à Vezon

Il faisait partie des 12 échappés du jour à Vezon (Hainaut), mais en panne de jambes dans les derniers hectomètres, Aurélien Lejeune n’a pu se mêler à la lutte pour la victoire. Le Wellinois finit 11e (57 partants).

Corvers 1re, Siegers 6e

La première manche du championnat FCWB féminin s’est disputée à Taviers. Anna Corvers, du Chevigny, s’impose en cadettes. En juniores, Emma Siegers se classe 6e. Dans la course au maillot, elle est 2e.