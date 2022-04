Les Stabulois menaient 6-0; ils s'inclinent 9-10

MF Etalle 9 – Marseille Wanze 10"On avait pourtant tout pour gagner, comme il y a quinze jours à Liège, mais on gère très mal notre avantage en fin de partie,enrage le coach Bruno Debray. On a pourtant été efficace avec les très bons Arnould et Nougarede et le jeune Tock a été excellent entre les perches."Et dire que les Stabulois menaient 6-0 après 21’. Wanze réduit la marque pour la pause puis reprend en force et le marquoir file à 7-7 à la 35’. Etalle pense refaire le break à 9-7, mais les dix dernières minutes ne lui sourient pas (9-10).