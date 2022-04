Gouvy B, accroché, dépose réclamation

Tavigny 0 – Montleban 2

Montleban n’a eu besoin que d’une mi-temps pour se trouver devant au marquoir. En effet, c’est Bomboir qui ouvre le score en faveur des verts. Ensuite, Vincent Caprasse profite de la bonne combinaison de son équipe pour planter le second but.

Lierneux 3 – Bourcy 0

L’affiche du week-end a tourné en faveur de Lierneux qui n’a véritablement fait qu’une bouchée de son opposant direct. Les occasions les plus franches sont en faveur de Lierneux en première mi-temps et Remy se montre aux avant-postes pour planter deux goals. Le dernier goal de la partie tombera via Cypers, décidément en grande forme depuis quelques semaines. Un superbe goal où le jeune joueur traverse tout le terrain.

Bovigny 4 - Sart B 0

La nouvelle tactique du coach Marc Barbette a porté ses fruits dans ce match, avec une défense à 3. L’ouverture du score tombera des pieds de Fransolet concluant une belle action offensive. Le pauvre Prison voit ensuite sa déviation tomber dans ses propres filets. Bovigny rentre donc avec un avantage de deux buts à la mi-temps. La seconde période repart de plus belle et Lemaire parvient à trouver le chemin des filets sur une belle frappe. C’est finalement, logiquement que le buteur maison s’illustre en fin de match et Clause parvient à marquer le quatrième goal pour son équipe.

Vecmont 2 - Halthier B 3

Halthier prend les devants avec Dewalque et Boland, ce dernier d’une belle reprise de volée. Du côté de Vecmont, Techy et Brouckx parviennent à faire oublier les erreurs des leurs. Halthier s’est montré réaliste en fin de partie et parvient à prendre les trois points à la toute dernière minute via Dewalque.

Houffaloise 5 - La Roche B 0

Forfait des Rochois, pas assez pour le déplacement.