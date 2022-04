Samedi, contre un Hamoir qui n’a plus rien à jouer, les Canaris étaient de nouveau très déforcés, débutant avec Mulumba, Mattéo Dufrasne et Herbeaux alors qu’Eddy Raskin avait sur le banc, le jeune Hinck (2003), Okoroafor (2005) et Fautré (2005).

Mais Givry a bien relevé la tête après le 6-0 encaissé à Rebecq avec beaucoup d’abnégation et une organisation presque sans faille. En galvaudant plusieurs occasions au retour des vestiaires, Givry a laissé passer sa chance de mener puisqu’Hamoir profite de l’entrée au jeu de Yilmaz pour s’envoler à 0-2 avec notamment un premier but où il n’était pas hors-jeu malgré les réclamations des Canaris et surtout d’Eddy Raskin qui a ensuite pris un carton rouge.

Le deuxième, tombé sur un coup franc dévié, aurait pu couper bras et jambes de Givry. Mais ils ont eu les ressources mentales nécessaires pour revenir à 2-2 avec un doublé de Devresse, deux fois sur phases arrêtées, pour arracher un point mérité.

" Un point, ce n’est pas suffisant dans notre situation,commente Florent Devresse.Mais avec les absences depuis des semaines, c’est compliqué. Je vois néanmoins que les jeunes ont de nouveau répondu à l’appel. Tout le monde montre beaucoup d’envie, personne n’a envie de descendre en D2 même quasiment tous les joueurs ne seront plus là.Le groupe est encore très concerné."

Avec Acren, Tubize et Verlaine au menu, Givry a encore une chance de se sauver, mais tout autre résultat qu’une victoire à Acren mettrait quasiment fin à ces espoirs.

GIVRY: Bartholome, Mulumba, Baudry, Nkokolo, François, Devresse, Herbeaux, Bouchibti, Lannoy, M. Dufrasne, Deom.

HAMOIR: Rausin, Tietcheu, Doneux, Masset (80’, Impagnatiello), Cusumano (82’, Evrard), Lafalize, Messaoudi (88’, Soumahoro), Ceylan, Piron, Efekia (61’, Yilmaz), Biersard.

Arbitre : I. Afifi.

Assistance: 35.

Cartes jaunes : Deom, François, Masset.

Buts : Yilmaz (73’, 0-1; 76’, 0-2), Devresse (79’, 1-2; 84’, 2-2)

Carte rouge : E. Raskin (75’).

45’,coup franc puissant de Lannoy dévié par Rausin sur la barre.

73’, Yilmaz est lancé en profondeur et s’en va battre Bartholome(0-1).

76’,coup franc dévié du même Yilmaz, le ballon termine au fond (0-2).

79’,Lannoy botte un coup franc, Devresse place de la tête(1-2).

84’,nouveau coup franc, donné par François cette fois, Devresse gagne son duel avec Rausin, le ballon lui arrive dans les pieds, il conclut dans le but vide (2-2).