Samedi soir, Bernard sera encore pour Vaux

Une préparation que Louis Bernard ne reprendra pas avec Vaux-Noville puisque le jeune homme a décidé de rejoindre Longlier. "Un club où j’ai commencé et où Aurélien Huberty m’a fait confiance pour évoluer en équipe première,se souvient Louis Bernard. Longlier, c’est un peu mon club de cœur.Quand les Longolards m’ont contacté, j’ai vraiment été séduit par le projet.L’équipe est jeune, mais ambitieuse.Je ne cache toutefois pas que je suis un peu déçu de quitter Vaux de cette manière, j’aurais aimé jouer plus longtemps là-bas.Ce club, je ne suis pas près de l’oublier. C’est à Vaux que j’ai retrouvé le plaisir de jouer au football."

Avant Vaux-Noville, Louis Bernard avait en effet pris la direction de Libramont.Le temps de jouer quatre matches de championnat et de voir le Covid stopper la saison. "Mais je n’avais pas eu beaucoup de temps de jeu avec Libramont, explique Louis Bernard. C’est pour cette raison que j’avais décidé de partir à Vaux.Des regrets d’avoir quitté Longlier pour Libramont à l’époque? Des regrets, non.Mais je me dis que j’aurais sans doute dû réfléchir un peu plus et ne pas partir sur un coup de tête.Car finalement, le projet que Longlier voulait mettre en place, avec des jeunes, il a vraiment vu le jour."

S’il était plus à son aise dans un poste offensif voici encore trois ou quatre ans, Louis Bernard sait désormais mieux utiliser son corps." Je me sens mieux dans un poste en six ou en huit, confirme le citoyen de Sberchamps. Avec ma taille, je peux gagner pas mal de duels de la tête.Si je viens pour remplacer Mathias Toussaint? C’est un peu mon style en tout cas.Quel Novillois aurais-je pris dans mes valises pour venir à Longlier si j’en avais eu l’occasion?Impossible de trancher entre Bryan Clémens et Anthony Soyer.Ces deux-là, je les veux bien."

Ce soir, Louis Bernard sera évidemment au bord du terrain. "J’essaie d’aller voir Vaux à chaque fois que je peux et comme Longlier joue le samedi, j’ai déjà suivi ma future équipe à plusieurs reprises, glisse Louis Bernard. Qui vais-je supporter ce soir? Vaux. Je reste un joueur de Vaux jusqu’à la fin du mois de juin. Et je pense vraiment que Vaux peut embêter Longlier.La preuve, nous avons sorti cette équipe en Coupe et nous leur avons mis un 3-0 en championnat."