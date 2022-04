Non! Avec la victoire de Huy à Rochefort, nous sommes loin d’être sauvés. Nous gardons six points d’avance sur le 13eà quatre matchs de la fin, mais nous devons à nouveau regarder derrière nous. On a d’ailleurs un peu discuté dans le vestiaire, ce jeudi.

Une victoire sur les six derniers matchs (5 sur 18): pourquoi Marloie tire-t-il la languede la sorte?

Nous avions fait le pari d’entamer ce championnat avec un noyau assez court, pour laisser la place aux jeunes. Mais nous n’avions pas prévu que Laurice Simon nous lâcherait et que Charles Dion (21% de temps de jeu) et Momo Gueye (8%) passeraient autant de temps à l’infirmerie. Les joueurs semblent un peu essoufflés.

Physiquement ou mentalement?

Mentalement. On manque de fraîcheur mentale.

Cela se traduit par quoi sur le terrain?

On a plus de mal à faire les courses qu’en début de saison. Des courses indispensables pour produire le football pétillant qui était le nôtre au premier tour. C’est la tête qui fait tourner les jambes…

Vous prenez moins de plaisir à regarder votre équipe qu’au premier tour?

Je trouve d’autres satisfactions. Quand je vois des gamins comme Micha, Delvaux ou Letêcheur sur le terrain, je reste un entraîneur heureux.

Ce relâchement ne s’explique-il pas par l’absence de carotte, comme peuvent être le titre, le tour final ou le maintien? Difficile de jouer à bloc en fin de championnat quand on est dans le ventre mou, non?

Pour éviter de finir en roue libre, j’avais justement fixé un objectif à mes joueurs: remporter tous les derbys et terminer par un 13/15. Il faut déjà le revoir à la baisse. Mais il nous reste trois derbys (Habay, Mormont, Oppagne), avant un dernier match qui ne manquera peut-être pas de piment, à Huy.

Marloie sera un peu l’arbitre dans la course au maintien…

L’arbitre? Non, car je le répète, nous sommes toujours concernés. D’autant plus qu’on affronte ce samedi une équipe de Habay-la-Neuve qui, contrairement à nous, monte en puissance (10/12). C’est le dernier match de la saison en nocturne devant nos supporteurs, donc j’espère qu’on leur fera plaisir.

Marloie est plus fort le samedi que le dimanche?

Oui. J’ai dressé ce constat et cela m’embête. Le samedi, c’est «Saturday night fever». Le dimanche, on est plus dans le registre de la promenade ensoleillée. Marloie le samedi soir à la maison ou le dimanche après-midi en déplacement, ce sont deux équipes différentes… (NDLR, 1 point sur 24, et 26 buts encaissés sur les huit derniers déplacements dominicaux).

Votre équipe n’a marqué que cinq buts sur les six dernières journées, alors que sa moyenne était de 2,15 buts marqués par match avant cela…

L’absence de Cretton (NDLR, Julien Dessart, qui n’a joué que 45 minutes sur les huit derniers matchs) se fait cruellement ressentir. Il n’a pas le sens du but d’un Patrick Pratz, mais il fait partie de ces joueurs capables de produire une étincelle à tout moment. Exactement ce qui manque dans notre jeu ces dernières semaines.

Avec 58 buts encaissés, vous avez la 2emoins bonne défense de la série. C’est le chantier principal pour la saison à venir?

C’est trop, c’est clair. Mais on va bien se renforcer dans le secteur défensif avec les arrivées de François et Devresse, de Givry. Renforts auxquels on peut ajouter Gaziaux, qui n’aura quasiment pas joué de la saison, et même Dion, pour la même raison. Ce sont quasiment deux transferts supplémentaires.