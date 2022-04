Ethe se relance déjà

L’inquiétude n’aura pas duré longtemps. Quelques jours après l’annonce, en forme de cri d’alarme, de la prochaine démission en bloc du comité de la RUSEthe et l’inquiétude qui a suivi, de bonnes nouvelles viennent déjà d’arriver. Sous l’impulsion de Sylvain Delmelle, sponsor principal du club, un nouveau comité va en effet se former et sera présenté officiellement au cours d’une assemblée générale fixée au 29 avril.