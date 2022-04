" J’ai toujours été optimiste et puis nos prestations n’étaient pas mauvaises, y compris à Jodoigne, note le T1 mormontois.Il faut aussi souligner que nous jouons notre dernière rencontre à l’extérieur.Combien de points il faudra encore? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est qu’on doit éviter de n’en prendre aucun."

Philippe Medery pourra ensuite préparer la saison prochaine.

Sans Hébette, Jacquemart, Bisconti, Prévot, et Lejeune qui s’en iront.

" Ils seront remplacés, on va bientôt annoncer des joueurs, pas d’inquiétude à ce sujet-là non plus", note Philippe Medery.