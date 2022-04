Arnaud De Lie en démonstration dans la Limburg Classic

Mais aujourd’hui, Arnaud était bel et bien le plus fort. Il a stupéfié tout son monde en répondant à une terrible attaque de Tom Dumoulin dans une bosse à 19 km de l’arrivée. Il a tenté lui-même de partir seul; il a également ramené à la raison ceux qui, dans le groupe de six échappés, tentaient de se faire la belle.

Et dans l’ultime ligne droite, le Lescheretois, impressionnant de puissance, a surtout signé le sprint parfait pour s’imposer avec près de 10m d’avance et décrocher ainsi sa 3evictoire de la saison.