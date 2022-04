Ochamps: 45joueurs aux PPP

Dimanche, 45 joueurs ont participé aux premiers pas pongistes (tournoi pour non classés ou non affiliés) organisés par le TTCOchamps. Vainqueur en poussins: Hugo Thomas (Centre-Ardenne). Préminimes: Matys Deremiens (Centre-Ardenne). Minimes: Diego Bodet (Fays-les-Veneurs). Cadets: Andreas Ledegank (Dinez). Juniors: Clément Javaux (Ochamps). Seniors: Aurélien Larzillière (Ochamps).

Coupe de la province

Dimanche, le club d’Ochamps sera cette fois l’hôte des finales de la coupe de la province. En messieurs, la compétition a débuté au stade des 1/32 de finale. Les quatre équipes restantes sont Castors D, Halanzy-Musson B, Libramont A et Rulles C. En dames, par contre, les quatre équipes inscrites sont directement qualifiées: Centre-Ardenne, Jamoigne, Rouvroy et Tillet.