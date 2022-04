Un défi surprenant et intéressant pour Lemaître

Présent depuis huit saisons à Tiège, Pierre-Yves a connu un parcours dans la région liégeoise qui lui a permis de franchir les différents caps jusqu’à la Superdivision."J’ai commencé à jouer à l’âge de 7-8ans, à Aywaille, détaille-t-il.J’y ai fait tout mon écolage et après une dizaine d’années, j’ai rejoint l’Astrid Herstal en 2010 où j’évoluais en National1. Avant cela, en 2006, je suis passé à la commission des jeunes à Blégny pour les entraînements. Deux ans plus tard, à l’occasion d’un stage à Villeneuve qui évoluait en pro, j’ai été repéré par l’entraîneur et celui-ci m’a proposé de rejoindre leur centre. J’y ai fait de nombreux stages et après mes études, j’ai rejoint le club où j’y côtoyais d’excellents joueurs comme Stéphane Ouaiche(NDLR: champion de France) o u encore Jeremy Petiot et Admir Duranspahic qui évoluait aussi dans notre championnat. En 2013, j’ai déposé mes bagages à Tiège où j’ai joué en N1 et en Superdivision. En termes de résultat, je retiendrai mes médailles d’or en double mixte et en simple chez les jeunes, mon titre national chez les U21 et plus récemment des médailles aux championnats francophones. En championnat, j’ai battu plusieurs séries À tel que Brossier, Sonnet ou encore Mikutis."

Le potentiel est là, il va falloir maintenant le développer avec Virton pour apporter des victoires à son équipe.