TOUT LE FOOT

Un départ supplémentaire à Givry. Quentin Lejeune rejoindra, en effet, le FCArlon. Le médian défensif borquin, qui avait été "prêté" à Saint-Hubert au premier tour, était revenu chez les Canaris à la trêve. Il habite depuis quelques mois en face du stade arlonais.

Roy cherche un coach pour son équipe B et des formateurs

Après 30 ans de bons et loyers services à Roy, Olivier Pire, actuel coach de l’équipe B, prendra un peu de recul. Le club lui cherche un remplaçant. Profil recherché: post-formation des jeunes et forte collaboration entre équipe A et B. Les candidats peuvent envoyer un mail àstephane.raskin@skynet.be.

Par ailleurs, afin de développer son école de jeunes (140 joueurs, 11équipes cette année) et de poursuivre sa politique de formation, le club de Roy est à la recherche de formateurs motivés pour intégrer son staff. Contact: 0475533184.

De Oliveira à Bouillon

Actif à Florenville cette saison, Nicolas De Oliveira défendra les cages de Bouillon la saison prochaine.