Par notre manque d’efficacité devant le but. Nous n’avons pas su marquer en première mi-temps et nous sommes un peu en manque de confiance depuis la deuxième mi-temps de la semaine précédente (NDLR, Étalle menait 6-2 au repos contre Team GSILiège avant de s’incliner 6-9). En deuxième mi-temps, nous avons essayé de presser plus haut, mais nous l’avons mal fait; nous avons donc été punis en contre. Nous devons être plus réalistes.

Que manque-t-il actuellement à votre équipe pour quitter le fond de la D3?

Une stabilité dans l’équipe au niveau du noyau, du réalisme devant le but et parfois plus de rigueur et d’envie lorsque l’on est malmené dans certains matchs. L’équipe est souvent modifiée, que ce soit à l’extérieur ou à domicile, et notre noyau de base n’est pas assez étoffé. Donc nous devons prendre tous les vendredis des joueurs de B et de C. Du coup, c’est relativement dur de trouver des automatismes. Et nous baissons parfois trop facilement les bras, on manque un peu d’orgueil.

Étalle profite des circonstances pour se maintenir une nouvelle fois. Est-ce une bonne chose de se maintenir dans ces conditions? L’équipe n’est-elle pas trop faible pour la nationale?

Certes, nous avons encore quelques points à améliorer, mais l’année prochaine, si certains joueurs donnent leur parole pour venir jouer en nationale de manière régulière, nous pourrions avoir un bon noyau. Déjà cette année, nous avons fait de grosses prestations contre les équipes du Top 5. Nous avons souvent perdu par un but d’écart, les deux fois contre Dinant notamment. Nous devons être meilleurs lors des matchs contre des concurrents directs et apprendre à mieux gérer la possession de balle.

Faut-il quand même retirer des satisfactions de cette saison?

Oui. Nous avons intégré des jeunes, notamment Émilien Tock (15 ans) et Aymeric Andreux (18 ans). Nous avons aussi des valeurs sûres comme Arthur Lavaux qui est désormais considéré comme un pilier derrière, ainsi que Dorian Arnoud et Nicolas Macaux qui vont certainement intégrer l’équipe A de façon définitive l’année prochaine.

Le fait de gagner peu souvent n’entame pas votre motivation?

Non, c’est toujours un plaisir d’aller jouer le vendredi. Mis à part les déplacements, je préfère jouer en nationale car avec les cartes bleues, c’est un autre jeu. Les arbitres laissent plus jouer et donc le rythme est plus élevé. Nous restons motivés car nous avons un super coach qui nous suit depuis le début. De plus, l’ambiance générale est toujours au beau fixe. Nous sommes avant tout des amis et donc cela fait toujours plaisir de se retrouver tous les vendredis pour partager ces moments.