Le BAT 81 Tintigny est champion en P1

Chronique d’un titre annoncé! Cela ne faisait plus de doute et le BAT 81 Tintigny a officialisé ce vendredi son titre en première provinciale de football en salle en s’imposant face à l’Union Arlon. Malgré l’absence de cadres comme Schmit, Puffet, Gomrée et Day, les Tintignolais ont su maîtriser les assauts arlonais et s’imposer grâce à des buts de Lenoir, Masson, Bigonville et Collette (4-2). Le BAT n’a pas connu de résistance dans la durée dans cette compétition et va donc découvrir l’échelon national lors de la prochaine campagne.