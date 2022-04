Halanzy menait 0-3

"On a mené 0-3, et puis plus rien, c’est inexplicable", s’attriste le responsable minier Sébastien Wagner. Les Turquoises ont donc souffert au démarrage. Les visiteurs ont planté rapidement trois buts. L’Areler se réveille pour réduire la marque avant la pause (2-3). Il égalise à la reprise, puis aura la mainmise sur le second acte."On doit se reprendre ce soir contre le Racing", ajoute Sébastien Wagner. Un réveil nécessaire pour continuer à rêver du podium, mais les Racingmen n’entendent pas lâcher leur place de premier dauphin.