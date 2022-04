Nationale 3 Messieurs

Une seule équipe effectuera la bascule en Promotion au terme de l’exercice en cours. Sixième (26pts),Bouillonn’a rien à craindre et peut même rêver d’une place sur le podium, mais les Ardennais doivent presque tout gagner. Par contre, pourAthus, avant-dernier avec le même nombre de points que Marchin, la fin de saison sera stressante. Si les Métallos laissent une équipe derrière dans quatre matches, ils seront sauvés. Dans le cas contraire, ce sera la Promotion.

Promotion Messieurs

Le premier de chaque série monte en N3. Un tournoi entre les deuxièmes de chaque Promotion, aussi bien francophone que néerlandophone, aura lieu à Perwez le 30 avril pour établir un classement pour des montants supplémentaires. Et ce tour final, leStabuloispeut espérer le disputer. Les hommes de Nicolas Bodard pointent actuellement à la 3eplace (36pts), soit le même bilan que Walhain B, 2emais avec une victoire de plus. Le calendrier des Stabulois semble toutefois un peu plus facile puisqu’ils doivent encore jouer deux fois à la maison sur les trois dernières rencontres.Walhain B, lui, jouera deux fois à l’extérieur et doit surtout recevoir Floreffe, le leader. Autant dire que trois victoires sans devoir aller au tie-break devraient permettre aux Stabulois d’accéder à la 2eplace. Toujours en série B,Bertrixest sauvé. Avec un seul descendant et 12points d’avance sur Tellinam, qui n’a plus que trois matches à jouer, les Baudets poursuivront en Promotion.

En série C,Houffalize(2pts) est bon dernier, mais si les Houffalois venaient à prendre les trois points face à Aywaille lors du dernier match, le maintien pourrait être dans la poche. Un maintien pour l’honneur puisque le club ne devrait plus aligner de Promotion la saison prochaine.

Promotion Dames

Dans chaque série, les deux premiers montent tandis que le troisième jouera un tour final à Ternat le 30 avril. Les deux derniers descendent. PourLa Roche, le Stabulois et La Vierre, plus rien n’est à jouer. Les trois équipes sont loin du podium et ont suffisamment d’avance sur le bas de tableau. Par contre, en série B,Athena et Houffalizese disputeront la place de descendant.Avantage aux Salmiennes qui ont un point d’avance sur Houffalize dont l’avenir est très incertain.

Dans l’autre série,Bouilloncompte quatre points d’avance sur le premier descendant: Jemeppe.Une équipe que les Ardennaises affronteront le 9 avril.Méfiance donc même si Bouillon est bien parti pour prolonger son bail à ce niveau.