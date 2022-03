Matt Cypers, la pépite lierneusienne

Un choix stratégique, comme l’explique Matt, lui permettant de venir aussi en équipe première à Lierneux.

Une première année en équipe première ne s’oublie pas. D’autres objectifs, un football plus sec, le jeune joueur découvre le football différemment, entre adultes: " Jouer en équipe première, c’est un monde totalement différent. Le style de jeu est différent par rapport à celui en U17 interprovinciaux. J’ai déjà un peu durci mon jeu. Mais c’est surtout l’ambiance qui m’impressionne le plus. Il y a plus de spectateurs par rapport à Givry, car c’est une équipe première. Ici, tout le monde vient t’encourager et c’est d’autant plus motivant."

Les qualités du jeune homme ont rapidement été mises au jour. Matt Cypers se plaît dans cette équipe fanion: " Je me sens bien et ça me fait plaisir d’avoir la confiance du coach. Je suis aussi très content d’être bien intégré dans le noyau de Lierneux. Je peux donc progresser à cet échelon. Je suis positionné comme arrière droit, mon rôle reste le même qu’en jeunes, mais je dois plus jouer sur ma technique en U17 interprovinciaux. Alors qu’en équipe première, si je ne mets pas le pied, cela deviendra plus difficile."

Même si Lierneux se place à une belle troisième place désormais, Matt Cypers ne cache pas ses ambitions et espère plus: " Nous avons l’équipe pour être sur le podium et bien sûr on espère mieux. Nous visons encore clairement la première place et si nous ne l’avons pas nous irons pour gagner le tour final."