Le plus important était de gagner la partie. Cette rencontre à Izier avait tout d’un match piège. Mais nous étions tous concernés. Après avoir empoché les trois points, on a regardé le tableau et vu que nous en profitions pour creuser l’écart sur Melreux B.

Vous attendiez-vous à vivre une saison en tête du tableau?

Non, pas du tout. Depuis le début de la saison, le mot d’ordre est de prendre match après match. Pour le moment, cette optique porte ses fruits. Il était nécessaire de nous jauger après une année blanche. Certains joueurs découvraient l’équipe première et sont désormais titulaires. L’évolution des jeunes, c’est l’une de nos plus grandes forces. Ils étaient nombreux sur la feuille samedi et ont répondu présent.

Vous avez les meilleures attaque et défense du championnat. Quels sont vos points forts?

Garde le zéro n’est uniquement l’objectif des défenseurs, mais celui de toute l’équipe. Chaque joueur participe au travail défensif et se réjouit quand on réussit un clean sheet (NDLR, 8 cette saison, dont deux forfaits).

Offensivement, tous les hommes sur la pelouse sont capables de marquer. Le danger vient de partout.

À six journées de la fin, pensez-vous au titre?

On y pense doucement. Mais comme dit avant, nous prenons un match après l’autre. D’abord Roy B, puis Houmart et le reste ensuite. Je ne veux pas faire de la langue de bois, c’est notre état d’esprit.

Vous êtes en tête depuis la 7ejournée. Ne pas être champion serait une déception?

Évidemment, nous serions déçus. Mais si on se fait dépasser, c’est qu’une équipe a été plus forte que nous sur les derniers matches. On ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes.

Quel sera votre avantage dans le sprint final?

Le groupe est concerné. Les gars sont toujours présents aux entraînements et tirent dans le même sens. Le noyau est solidaire et est équilibré entre les joueurs d’expérience et les plus jeunes.

Et quel sera votre point faible?

Nous devons nous déplacer sur les synthétiques de nos deux concurrents directs (NDLR: Melreux B et Oppagne B). Mais nous sommes capables d’y arriver.

Vous avez connu les échelons supérieurs. Petit-Han a-t-il sa place en P2?

Honnêtement, quand je vois la qualité du groupe, je pense que oui. Plusieurs joueurs veulent passer un palier, collectivement et individuellement. Les jeunes pourront d’autant plus gagner en expérience. Pour moi, Petit-Han a les épaules pour la P2.