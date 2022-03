Le kiné Gérard n’a rien pu pour le joueur Antoine

Vous avez participé au tournoi d’Halanzy où vous vous êtes incliné en finale contre Paul Vander Stichelen. Quelles ont été vos sensations pendant ce dernier tournoi avant la saison des interclubs?

Après un premier tour sans trop de problème qui m’a permis de m’habituer à la surface, j’ai 'perfé' à B-15 dans un combat de trois heures contre le Chestrolais Maxime Crombez. Une belle victoire qui a laissé des traces le lendemain pour la finale. Même si je suis kiné, je n’ai pas réussi à me remettre vraiment en jambes. Je me suis pris un 6/0 bien tassé en essayant de tenir mon adversaire du fond de court. Au second set, j’ai changé de tactique en montant le plus vite possible à la volée, notamment sur mes jeux de service. Ce fut beaucoup mieux. Mais, je suis réaliste. Mon adversaire en finale, Paul Vander Stichele est très costaud. Je suis certain qu’on en reparlera dans les années à venir.

Vous venez d’une famille où le tennis était roi. Comment expliquez-vous votre passion pour ce sport?

Alix, ma mère et José, mon père, ont beaucoup couru les tournois de la région. Justine, ma sœur qui joue aujourd’hui à Bertrix, a longtemps été série B. Mes premiers professeurs, Arnaud Mathieu, Jacques Froment et d’autres, m’ont transmis le virus. Cela fait 20 ans que j’adore ce jeu, ce combat à un contre un. Je passe beaucoup de temps de mes loisirs à regarder le tennis à la télé ou sur les tournois.