Halanzy encore en mode Covid

Un jour de finale au Tennis Club Halanzy est en général synonyme de grande fête conviviale et de remise de prix animée. Rien de tout cela cette année pour le traditionnel tournoi du mois de mars. Dimanche, les deux finales principales de Messieurs et Dames 2 se sont jouées dans un relatif anonymat."Bizarrement, la Fédération ne permet plus, en hiver, l’organisation de tournois de simples et de doubles la même semaine,constate le président Halanzynois Arnaud Mathieu.Cela change évidemment tout au niveau de l’ambiance. Si on ajoute que, ne connaissant pas à l’avance les mesures sanitaires qui nous seraient imposées, nous avons limité le nombre de participants à 130 et que le Covid a fait des siennes en provoquant une quinzaine de forfaits, nous n’avons pas vécu le plus chouette tournoi de notre histoire"