BASKET-BALL / CYCLISME

Dans le cadre des 20 ans d’anniversaire du Sports études Liège Atlas, dirigé par Yvan Fassotte, deux amicaux se disputeront ce jeudi au hall des Tanneries à Neufchâteau. Le premier, à 19h15, opposera l’équipe dames du BCCA à une sélection de Liège Atlas, avec notamment Anne-Sophie Bricq (ex Centre Gaume, Tintigny), Maurine Gigi (ex Musson) et Valentine Bossicart (ex Libramont et Neufchâteau). Ensuite, à 21h, les Chestrolais affronteront à leur tour une sélection de Liège Atlas, emmenée par Thibaut Boxus (ancien du BCCA), Simon Ferrette (ex Libramont) et Nicolas Loir, qui rejoindra Neufchâteau B l’an prochain. Entrées gratuites.

Rulles ce soir face à Natoye

Reportée en tout début de saison, la rencontre entre Rulles et Natoye, en R2Dames, se jouera finalement ce jeudi.Les Gaumaises partent avec les faveurs des pronostics.

CYCLISME

De Lie abandonne

Une fois de plus, la poisse était au rendez-vous pour Arnaud De Lie hier. Et pour la première fois, en 15 compétitions chez les pros, le coureur de Lotto-Soudal a abandonné. Alors que la bataille faisait déjà rage, à une cinquantaine de km de l’arrivée d’À Travers la Flandre, une chute a cloué au sol plusieurs coureurs. Contrairement à son équipier Vermeersch, Arnaud n’est pas tombé, mais son dérailleur a été endommagé. N’étant plus en mesure de jouer un rôle dans le final, le Lescheretois a quitté la course.