Je voulais une équipe compétitive. Et géographiquement, ce n’est pas trop loin de la maison (Mussy-la-Ville).

Vous étiez aussi en contact avec Fratin?

Oui. C’était tentant aussi. Mais Fratin, ce n’est que des jeunes et donc ça voulait dire une année de formation et ce n’est pas ce que je voulais pour l’année prochaine. De plus, on m’avait parlé d’un seul entraînement par semaine. Ce n’est pas assez pour travailler avec des jeunes. Et d’un entraînement délocalisé, qui ne m’arrangeait pas au niveau des déplacements.

Vous vouliez rester en P1?

Oui, absolument. C’était une priorité.

À Athus, les derniers coaches ne sont pas restés très longtemps. Cela ne vous fait pas peur?

Non, pas spécialement. Je sais qu’il y a des caractères forts dans l’équipe, mais j’aime encore bien. Je comprends ce type de joueurs. Je prône le dialogue et ce sera important de bien communiquer.

À Athus, les individualités prennent souvent le pas sur le jeu collectif. Qu’en pensez-vous?

C’est vrai. Mais c’est un peu le cas dans toutes les équipes de P1, à part à Habay. Je vais retrouver deux jeunes que j’avais eus en U16 régionale (Diderich et Brice). Je vais essayer de les intégrer davantage et leur donner plus de responsabilités.

Vous souhaitez renforcer l’équipe?

Oui. Il n’y a que huit ou neuf joueurs. C’est peu. Il faudrait au moins deux joueurs en plus, un meneur et un intérieur.

Quel sera votre objectif?

J’espère qu’on pourra viser les play-off. Il faudra déjà voir la préparation physique. Cela fait deux ans qu’Athus démarre mal le championnat, avant de monter en puissance. Il faudra de l’investissement des joueurs dès le mois d’août.

Quel bilan tirez-vous de cette saison à Musson?

J’ai des sentiments mitigés. On a perdu beaucoup de matches, qu’on avait en mains, de peu. Et cela nous coûte notre place en play-off. C’est décevant. Mais je suis content de l’intégration des jeunes et de l’explosion de Samuel Schadeck, qui a fait une grosse saison.

Et de vos trois saisons à la tête de l’équipe?

J’ai vécu trois super saisons. Les joueurs ont été réceptifs et travailleurs et ça s’est très bien passé. Je leur souhaite bonne chance pour l’année prochaine.