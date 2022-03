Dix sur douze pour les Habaysiens

Avant cela, Molnar avait rapidement honoré sa titularisation en exploitant un centre parfait de Molinari au terme d’un mouvement d’école. Et le même Molinari, servi par Copette puis Ansion, avait raté deux belles occasions de faire le break. Copette, heureusement, allait rendre un avantage mérité aux Gaumais peu avant la rentrée aux vestiaires et au prix d’une merveille de frappe placée sur coup franc. Peu après la reprise, Ansion, lancé par Molinari, manquait à son tour un face-à-face avec Marly et l’occasion de mettre les visiteurs hors du coup.

Ceux-ci, au contraire, allaient reprendre du poil de la bête par la suite et obliger Reichert à intervenir à l’une ou l’autre reprises, notamment sur une tentative de Loyaerts. Moins efficace dans sa gestion, moins cinglant dans ses réactions, Habay subissait davantage le jeu et seul un solide envoi de N’Diaye menaçait encore Marly. Mais même réduits à dix après l’exclusion de Gillet (2CJ) – alors que Servais avait échappé de peu à la sanction suprême un peu plus tôt – les Gaumais résistaient jusqu’au coup de sifflet final.

HABAY:Reichert; Reyter, Gillet, Vialette, Brevers; Ajavon (88’, Lepère), Ansion (71’, G. Grevisse), Copette (80’, Day); Wuidart (46’, Vandermaelen), Molinari, Molnar (62’, N’Diaye).

RICHELLE:Marly; B.Halleux, Servais (79’, Romero), Pezzin, Weber; T.Halleux (79’, Colpin), Thys, Ferron, Loyaerts (65’, Meys), Busarello, Gaillard.

Arbitre:K.Lobet. Assistance:100.

Cartes jaunes:B.Halleux, Pezzin, Servais, Vialette.

Carte rouge:Gillet (74’, 2CJ).

Buts:Molnar (6’, 1-0), Gaillard (27’, 1-1), Copette (42’, 2-1).

Note du match:7.

6’,lancé par Ansion, Molinari efface Weber d’un subtil grand pont et sert Molnar dont la reprise en un temps est imparable(1-0).

27’,isolé par une talonnade qui désarçonne la défense habaysienne, Weber centre et son ballon est repoussé vers Gaillard qui canonne(1-1).

42’,sur un coup franc excentré, accordé après une faute sur Molinari, Copette frappe directement au 1erpoteau et surprend Marly qui avait, semble-t-il, anticipé sur un centre(2-1).