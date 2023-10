Sainte-Ode : Christophe Thiry et la majorité face à une nouvelle liste qui pourrait accueillir… le mayeur

Sans Dessé ni Misson

Plusieurs élus ont, par contre, décidé de ne pas se représenter. C’est le cas du deuxième échevin Jean-Pol Misson, quatrième en voix de préférence lors des dernières élections (378). Autre absence de marque, celle de Marie Dessé. Conseillère communale depuis 2012, elle avait réalisé le troisième meilleur score en 2018 (487), devenant échevine avant de céder son écharpe en 2020 à Catherine Poos. Ayant d’autres priorités désormais, elle a décidé de stopper. Sans elle ni Pierre Pirard, le groupe de la majorité se présentera donc sans ses deux élus étiquetés MR. Et les nouvelles têtes seront "plutôt issues de la société civile, ainsi que des personnes qui ont déjà touché au monde politique", précise Christophe Thiry, qui n’en dévoilera pas plus.

Face à eux, il n’y aura pas de Joël Tanghe. L’ancien bourgmestre dans la minorité depuis cinq ans a décidé d’arrêter les frais. Son colistier Johnny Macoir se dit, lui, dans l’expectative, précisant que le groupe est toujours actif et que "constituer une liste est une possibilité, à confirmer, mais il est bien trop tôt pour en parler". Si le doute plane de ce côté, il est déjà acquis que les électeurs sainte-odois auront le choix entre au moins deux groupes.

"Pas contre un groupe"

Car une nouvelle liste, citoyenne, va voir le jour. Mais bien peu de noms ont déjà émergé alors que la préparation est bien avancée. À peine celui de Léon Liégeois, citoyen d’Amberloup et commercial dans l’agroalimentaire. Mais, précise-t-il, "cela ne signifie pas que je serai tête de liste. Nous avons plus de personnes dans notre groupe de réflexion (NDLR: dont fait notamment partie Thierry Lefèvre, journaliste, correspondant à l’Avenir Luxembourg), que de candidats nécessaires. Nous travaillons sur notre programme et tout se décidera par la suite. Pour l’instant, tout se passe bien." L’homme de 47 ans raconte la genèse de cette liste: "Deux groupes de citoyens m’ont parlé de constituer une liste, je les ai mis en contact et ça s’est lancé comme ça. Pour ma part, qui suis déjà dans le monde associatif, cela me tient à cœur de m’impliquer dans la vie de ma Commune. Et, soyons bien clairs, à aucun moment, nous ne faisons ça contre quelqu’un ou un groupe, nous voulons juste proposer un beau projet, différent, pour Sainte-Ode." La présence d’élus actuels n’est pas exclue. Dont celle de… Pierre Pirard évidemment (voir ci-dessous). Une présence qui influerait sans nul doute, amenant encore bien plus d’incertitudes quant au résultat final.

Enfin, le groupement Celly C Nous, lancé suite à l’annonce d’un projet hôtelier au Domaine du Celly, ne compte pas constituer de liste, mais "restera très attentif au positionnement et aux idées de chacun sur ce dossier primordial", souligne Fabian Maziers, l’un des porte-parole du Collectif.

Pierre Pirard sur la liste citoyenne ?

Pierre Pirard, le bourgmestre de Sainte-Ode, est esseulé au sein de son collège. Trois échevins partiront sans lui aux prochaines élections. ©EdA

Après avoir été écarté du groupe de la majorité pour les prochaines élections, Pierre Pirard va-t-il tout de même se présenter sur une autre liste ? C’est la question que se posent de nombreux citoyens. Et c’est une possibilité réelle, sur la nouvelle liste citoyenne.

"Quand mes collègues de collège m’ont annoncé cela, en mai 2022, c’était une gifle violente, admet le libéral. J’ai d’abord dit que je ne repartirais pas car je n’avais pas envie de sombrer dans un combat d’invectives ou autre. Mais le temps a passé et j’ai été contacté par un groupe de citoyens. Je les ai rencontrés et j’y ai trouvé des gens, des échanges et des idées très intéressantes. Nous discutons actuellement. Si nous arrivons à un projet cohérent où je peux apporter ma pierre à l’édifice, j’irai et sinon je n’irai pas. On ne va pas aux élections pour un titre, mais pour défendre un projet. Si j’y vais, ce sera pour me mettre au service de ma commune. Mais ma décision n’est pas encore prise."

Reste qu’à entendre le discours de l’actuel mayeur, la balance semble plutôt pencher vers une réponse positive. À confirmer. Et à voir, si c’est le cas, dans quel rôle. Mais la flamme de la politique communale, fût-elle étouffée à un moment donné, n’est clairement pas éteinte.