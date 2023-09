Menaçant de tomber, la croix de l’église d’Amberloup va être enlevée

"Nous avons été contactés par des citoyens qui ont remarqué le problème, a expliqué Jean-Pol Misson, échevin du Culte, lors de la séance du conseil communal mardi soir. Nous avons essayé de l’atteindre avec un ardoisier, mais c’était trop haut. Puis nous avons fait appel aux pompiers, mais leur échelle était trop courte de 2,5 mètres. Ils ont tout de même pu l’analyser de près et prendre des photos. Ils nous ont conseillé de ne pas trop traîner pour la retirer. Nous allons faire venir une grue dans les prochains jours." Le dossier a été soumis aux conseillers en urgence, pour ratifier le paiement de l’enlèvement et de la location du matériel nécessaire.

Joël Tanghe, seul membre de la minorité présent, s’est étonné de voir la Commune assumer le coût plutôt que la fabrique d’église. " Nous n’avons pas le temps d’attendre, vu l’urgence, ce sera pris sur le budget communal.", a répondu le bourgmestre Pierre Pirard.

Au total, 15 000€ sont prévus pour l’enlèvement et la réinstallation. Car que les craintifs se rassurent, la croix reprendra bien sa place dans un avenir encore non précisé. Le coût de l’enlèvement est estimé aux alentours de 6 800 €, "il y aura donc encore une enveloppe assez large pour la remettre,", a complété le mayeur. Sans surprise, le point est passé à l’unanimité, comme l’ensemble de l’ordre du jour d’ailleurs.

POLLEC, où es-tu ?

Un ordre du jour qui a vu l’engagement d’un coordinateur POLLEC, pour mettre en place des Plans d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat, encore revenir sur la table du conseil communal. " Nous n’avons toujours pas reçu de candidature avec la dernière offre d’emploi, donc nous ouvrons un peu plus les critères, dont le fait qu’il ne faut plus de diplôme spécifique, a indiqué l’échevine du Développement durable Catherine Poos-Simon. Ce n’est pas un problème spécifique à Sainte-Ode, plusieurs Communes en cherchent actuellement." L’échevine a encore précisé que la Commune percevra un subside pour ce poste, une fois la perle rare trouvée. Avis aux intéressé(e) s.

Une amende 20€ pour les parents trop en retard

Au niveau de l’accueil temps libre, les élus ont voté à l’unanimité une pénalité de 20 € pour les parents "en cas de retard non prévenu pour venir rechercher leur enfant, a détaillé l’échevine Catherine Poos-Simon. Les accueillantes constatent que certains abusent et n’auront pas de souci à le dire aux parents, en notant qu’elles ont dû rester 30 minutes en plus par exemple, si cela peut améliorer les choses."