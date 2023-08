Marcher à Houmont ce samedi pour la lutte contre la mucoviscidose

Les amateurs de marche sont attendus dès 8h pour des parcours de 10 km et 16 km à travers forêt et campagne (5 euros). À partir de midi, une restauration sera disponible avec un repas boulettes frites salade (15 euros) et bien sûr un bar avec notamment quelques bières spéciales.

Dès 14h (jusqu’à 17 h), les participants pourront associer les deux activités précédentes avec une marche dégustative avec un parcours de quatre kilomètres jalonnés de haltes pour découvrir bières artisanales, fromage et charcuterie. Des contes seront aussi présentés aux enfants (adultes 12 euros). Sur la place du village, différentes animations seront aussi proposées avec des jeux en bois, un marché de terroir et artisanal, des animations musicales et, pour conclure en musique, un concert de cover avec le groupe Melting Pot.

Il y en aura donc pour tous les goûts. Et si c’est pour une bonne cause.