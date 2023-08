Les terrains de tennis de Lavacherie sont désormais éclairés

Le projet d’éclairage des deux terrains du club de tennis de Lavacherie (Sainte-Ode) était dans les cartons depuis quelque temps, mais c’est à présent la réalité. Les septante membres du club peuvent à présent également s’adonner à leur sport favori la nuit venue. Grâce à un partenariat avec Infrasport et la Commune de Sainte-Ode, une enveloppe de 35 000 euros a pu être dévouée à ce projet. "Cela va permettre d’augmenter l’utilisation des terrains pour les membres, mais aussi po ur la location pour les touristes et d’autres personnes de la commune, explique le président Samuel Vermeersch. C’est aussi une aide précieuse pour notre tournoi annuel qui rassemble quelque 130 joueurs. Et pour les huit équipes qui sont inscrites en interclubs."