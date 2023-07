C’était au tour de la Commune de Sainte-Ode de se positionner sur le Schéma de développement du territoire (SDT) ce mercredi. Un schéma qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines

Amberloup et Lavacherie comme centralités

La présentation du SDT par Marie De Selliers, de la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, a duré près d’1 h 30, temps durant lequel les élus autour de la table ont pu poser leurs questions. Ce Schéma de développement du territoire, porté par la Région wallonne, a entre autres pour missions de définir une ou plusieurs centralités dans les 262 communes de Wallonie. À Sainte-Ode, deux centralités sont retenues, à savoir Lavacherie et une partie d’Amberloup.

"Ils ont fixé ces centralités en fonction des infrastructures, des commerces, des transports en commun et des services", explique Marie De Selliers.

Le conseiller de la minorité Joël Tanghe commente: "J’ai peur que ce qui n’est pas centralisé soit laissé à l’abandon, avec toutes les conséquences qui en découlent."

Des propos rejoints par le premier échevin Christophe Thiry. "On risque de recréer des espaces à bâtir dans les centralités et de les diminuer dans ce qui sera excentré, ça n’a pas de sens", dit-il. Le SDT prévoit en effet que les centralités abritent 75% des nouveaux logements de tout le territoire communal et ce, dans le but de désartificialiser totalement les sols d’ici 2050. Cela veut dire qu’à l’avenir, si l’on veut construire, il faudra déconstruire la même surface ailleurs.

"Nous avons tous les SAR (NDLR : Sites à réaménager) qui sont potentiellement réhabilitables, explique le bourgmestre Pierre Pirard. Sur notre commune, lorsque l’on va voir la carte des SAR, on a un cercle énorme sur la commune, comparable à des villes beaucoup plus grosses comme dans le bassin industriel. L’aérodrome militaire de Saint-Hubert est classifié en SAR et 90% de sa superficie est sur la commune de Sainte-Ode. Je ne sais pas qui va aller démolir le béton et réhabiliter le site. Je pense que chaque commune a intérêt à sortir son SDC (NDLR: Schéma de développement communal)."

Le SDC, la porte de sortie ?

Outre le fait que la province de Luxembourg soit oubliée dans ce SDT, Arlon ne figurant par exemple pas comme porte de la Wallonie sur la carte contrairement à Liège, Charleroi et Mons/La Louvière, les élus affirment que la Région wallonne n’a pas pris en compte la densité et la ruralité de notre province.

Le SDT prévoit en effet d’aménager les villes et les villages pour que chaque personne puisse se rendre, en moins de 10 minutes à pied ou à vélo, aux services, espaces verts et transports en commun, ce qui laisse entrevoir de gros changements.

Lors de l’enquête publique, qui a pris fin le 14 juillet dernier, 15 réclamations ont été déposées. "Toutes allant dans le même sens, explique le bourgmestre avant de rendre son avis ainsi que celui des élus autour de la table. Tous les dangers pour notre ruralité ont été mis en exergue. Les objectifs sont louables mais leur déclinaison ne convient pas à notre ruralité, particulièrement dans une commune comme la nôtre. La conclusion est que nous n’y échapperons pas. Nous devons alors faire un Schéma de développement communal si l’on veut sauver ce qu’il y a à sauver et la volonté de notre Commune est de le faire au plus vite. Nous émettons donc un avis défavorable au SDT." Joël Tanghe, seul membre de la minorité lors du conseil, se dit rassuré. "Je vous suis, dit-il. Nous sommes oubliés et ce SDT est quelque chose qui me fait peur." L’avis défavorable est voté à l’unanimité.