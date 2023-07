La cabine électrique de Tonny (Sainte-Ode) est en vente (vidéo)

"Depuis des années, il y avait des variations de tensions"

L’ancienne cabine électrique de Tonny n’exerce plus ses fonctions depuis plusieurs mois. Étant construite sur un terrain communal, c’est donc naturellement qu’elle revient à la Commune, qui a donc décidé de la mettre en vente. "Cela fait suite à des plaintes reçues des habitants qui rencontraient de problèmes d’alimentation électrique, explique le bourgmestre de Sainte-Ode, Pierre Pirard. Depuis des années, il y avait des variations de tensions dans le village avec des conséquences assez importantes pour les habitants puisqu’ils avaient des ampoules qui sautaient ou encore des appareils électroménagers qui n’avaient pas la durée de vie escomptée."

Pierre Pirard a alors pris contact avec Ores, qui s’est rendu compte qu’il y avait réellement un problème. Le circuit de Tonny a donc été réaffecté sur un autre réseau que celui existant. La décision a ensuite été prise de vendre la cabine lors du conseil communal de novembre 2022.

Une estimation de 25 000 €

En septembre, avant que la décision officielle de vendre la cabine ne soit prise, un notaire est venu faire une estimation du bien. "Le notaire a estimé le bien à 25 000 € et décision a été prise de le vendre au plus offrant, poursuit le bourgmestre de Sainte-Ode. Avec une condition suspensive dans la vente qui prévoit que si l’acheteur n’obtient pas un permis d’urbanisme pour en faire l’usage auquel il destine l’acquisition, la vente est annulée."

La cabine, de 20 m au sol et de plusieurs mètres de haut, laisse imaginer de nombreux projets et ce, malgré sa proximité avec la route et le fait de ne pas avoir beaucoup de terrain extérieur. "Pour quelqu’un qui est créatif, il y a toujours du potentiel, dit encore Pierre Pirard. L’urbanisme a laissé entendre qu’il ne serait pas opposé à l’idée d’annexer quelque chose. Il y a peu de terrain autour de cette cabine et pour ce faire, il faudrait idéalement qu’une partie de l’excédent communal soit concédée avec la cabine dans le cadre de la vente. Mais la décision n’est pas encore prise, elle doit encore être réfléchie et soumise à l’approbation du conseil communal."

Un futur logement insolite ?

À voir la structure du bâtiment, l’idée d’en faire un logement insolite vient à l’esprit. "En général, lorsque ce type de bâtiment est reconverti, c’est à ça qu’il se destine, termine le bourgmestre. On pense aux vieux moulins, aux châteaux d’eau, aux vieilles cabines électriques. Je pense que ce n’est pas une première et qu’il y a des exemples un peu partout. Pour un architecte créatif, il y a forcément moyen de faire quelque chose d’original et de sympa."

Plusieurs personnes ont déjà montré leur intérêt pour le bien. Les potentiels acheteurs ont jusqu’au 16 octobre 2023 pour se manifester auprès de la Commune.