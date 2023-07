210 convives sur l’aérodrome militaire de Saint-Ode au rendez-vous des Tables secrètes

Sonneurs de trompe et promenade en véhicules militaires

Accueillis par des sonneurs de trompe de Saint-Hubert, les convives ont profité ensuite d’une promenade en véhicule militaire grâce à l’ASBL Battle of the Bulge avant de rejoindre la piste de l’aérodrome longue de 2 600 mètres de long. "L’objectif est de valoriser le savoir-faire local, au-delà des produits de bouche, poursuit M. Faÿs. Tous les prestataires sont de Sainte Ode ou de la région. Même les toilettes viennent de Menil. La cheffe Claire Celis a relevé le défi avec brio car les conditions de travail n’étaient pas simples, mais le repas était parfait. Plus de 15 producteurs locaux ont fourni des produits pour la confection du repas." Dans les verres, il y avait même un peu de produit local. En effet, le vin rouge proposé est le fruit du travail de Thibault Dessoy, un habitant de Lavacherie devenu viticulteur au nord de Montpellier.

Les organisateurs avaient donc le sourire après la réussite de la soirée. "Il y a un public fidèle des Tables Secrètes et leur émerveillement et leur satisfaction a fait plaisir à voir, jubile encore Pierre-Yves Faÿs. Pour l’année prochaine, on n’a encore aucune information."