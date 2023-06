1. Michaël Picard, de Vaux-Noville à Sainte-Ode.

2. Esteban Thonon, de Houffaloise à Libin.

3. Maxime Grondin, de Houffaloise à Orgeo.

4. Ilhan Kaya, de Houffaloise à Libin.

5. Florent Poos, de Gouvy B à Vaux-sur-Sûre.

6. Julien Gouard, de Bastogne à Grandvoir.

7. Damien Faustino, d’Orgeo à Libin.

8. Mathias Furdelle, de Longlier à Ochamps.

9. Antoine Strepenne, de Chaumont à Bercheux.

10. Nicolas Louvins, de Tenneville à Neuvillers.

Tous les transferts

BERCHEUX

Arrivées

Jimmy Grandville (Tavigny), Nathan Guebenne (Sibret), Julien Maron (Vaux-sur-Sûre), Lucas Ponsard (Cobreville), Pavel Ponsard (Cobreville), Antoine Strepenne (Chaumont)

Départs

Maxime Bossicart (arrêt), Sacha Durré (Chaumont), Benjamin Grave (Bastogne), Fabian Jacob (arrêt), Quentin Magerat (Libin), Maxime Merche (Longlier), Joaquin Villalba (Givry)

Entraîneur

Raphaël Bozet (1e saison)

BOUILLON

Arrivées

Jason Chauffour (Sainte-Cécile), Teddy Tymanyk (Sainte-Cécile), Alexandre Bontez (Orgeo), Joshua Cahart (Sedan), Nicolas Jelu (Vrigne-aux-Bois)

Départ

Néant

Entraîneur

Christophe Szwed (2e saison)

CARLSBOURG

Arrivées

Ervin Englebert (Haut-Fays), Jordan Leclerc (Paliseul)

Départ

Néant

Entraîneur

François Dambly (2e saison)

CORBION

Arrivées

Quentin Bartel (Florenville), Florian Charif (Sainte-Cécile), Louis Duroy (Donchéry), Brandon Lachaleur (Donchéry), Léon Trotin (Donchéry)

Départs

Nathan Renaux (France), Silvio Filipelli (arrêt)

Entraîneur

Emmanuel Hutteau (1e saison)

GRANDVOIR

Arrivées

Julien Gouard (Bastogne), Thibaut Noël (Vaux-Noville), Gwennaël Masselot (La Roche)

Départs

Néant

Entraîneur

Benjamin Decamps (14e saison)

LIBIN

Arrivées

Axel Istace (Neuvillers), Quentin Wilmotte (Neuvillers), Damien Faustino (Orgeo), Esteban Thonon (Houffaloise), Ilan Kaya (Houffaloise), Quentin Magerat (Bercheux), Kevin Arnould (Libramont), Thibault Léonard (reprise)

Départs

Léo Lemaire (Wellin), Théo Vanderheyden (Longlier)

Entraîneur

Andy Léonard (2e saison)

NEUVILLERS

Arrivées

Valentin Van Reeth (Cobreville), Hugo Ribeiro (Libramont B), Thomas Defoin (reprise), Tom Christophe (Gembloux), Nicolas Louvins (Tenneville), Jérémy Touchèque (Bastogne)

Départs

Pierre-Frédéric Degros (Assenois), Yannick Murego (Longlier), Hugo Nicolas (Longlier), Axel Istace (Libin)

Entraîneur

Laurent Dessé (1e saison)

OCHAMPS

Arrivées

Mathias Furdelle (Longlier), Quentin Lecler (Longlier), William Noël (Longlier)

Départ

Gilles Schroeder (arrêt)

Entraîneur

Sébastien Ricci (2e saison)

ORGEO

Arrivées

Hugo Beaufays (Assenois), Maxime Grondin (Houffaloise), Noah Lutz (Libramont B), Tim Moreau (Petitvoir), Romain Thomas (Libramont B)

Départs

Alexandre Bontez (Bouillon), Damien Faustino (Libin), Lucas Gillardin (Assenois)

Entraîneur

Éric Picart (1e saison)

PALISEUL

Arrivées

Jordan Delizée (Les Bulles), Martin Roset (Fays-les-Veneurs), Célien Croibien (Condruzien), Nathan Rézette (Haut-Fays), Louis Vincent (Tellin)

Départs

Jordan Leclerc (Carlsbourg), Tommy Le Mangouerro (Wellin), Rémy Poncelet (arrêt), Esteban Devresse (Bertrix), André Fauville (Toernich)

Entraîneur

Rudy Yans (1e saison)

SAINT-HUBERT

Arrivées

Léon Adam (U19 Libramont), Émilien Borcy (Bras), Arnaud Collette (Ochamps B), Lukas Henneaux (U19 Libramont), Drek Laurent (Bras)

Départs

Cyril Antoine (Libin B), Aymerick Lambrechts (Libin B), Sylvain Marchal (Aye)

Entraîneur

Mathieu Peltgen (3e saison)

SAINTE-ODE

Arrivées

Tom Hahusseau (Libramont B), Jalla Jabbour (Libramont B), Michaël Picard (Vaux-Noville), Gabriel Rode (Tenneville), Titouan Otjacques (Chaumont)

Départs

Denis Allard (arrêt), Amaury Guillaume (Givry), Alexandre Stebel (arrêt)

Entraîneur

Samir Chentour (1e saison)

TELLIN

Arrivées

Thomas Grandjean (Gedinne), Melvyn Patte (Couvin B), Benjamin Petit (reprise), Deivy Thomas (Nassogne)

Départs

Clément Hoscheit (Bras), François Lardot (Han/Lesse), Hervé Philippart (Bras), Louis Vincent (Paliseul), Benjamin Wigny (Nassogne)

Entraîneur

Florent Pigeon (1e saison)

VAUX-SUR-SÛRE

Arrivées

Fabien Guissen (Bourcy), Gilles Poncelet (Mageret), Florent Poos (Gouvy B), Alan Sensique (Bras), Christian Schmitt (France)

Départs

Julien Maron (Bercheux), Johan Tallier (arrêt)

Entraîneur

Stéphane Gillard (3e saison)

Le titre pour Libin ?

Deuxième et troisième l’an dernier, Libin et Ochamps partiront avec les faveurs des pronostics dans une série où aucun descendant de P1 ne figure. Les Libinois devront composer sans Zanelli, qui reste à disposition, mais la venue d’Istace, qui refait du football une priorité, devrait compenser la perte du portier. Pour le reste, Libin perd Vanderheyden, mais s’est bien renforcé en faisant revenir des garçons qui connaissent la maison, à savoir Thonon, Kaya et un Faustino chaud comme la braise. Ajoutez un Kevin Arnould en dépannage et Libin jouera certainement le haut de tableau. Même son de cloche du côté des voisins d’Ochamps. Les Canaris sont allés chercher trois joueurs en manque de temps de jeu à Longlier et vont aussi récupérer Simon Hutin, bloqué à l’infirmerie pendant douze mois. Reste à voir si Sébastien Ricci va parvenir à convaincre Gilles Schroeder de prolonger.

Derrière, Sainte-Ode, qui croise les doigts pour que le genou de Clément soit opérationnel, a bien transféré avec l’expérimenté Picard ou encore Jabbour. Orgeo, où Éric Picart, arrive au coaching, veut aussi le top 5. Idem pour Neuvillers qui reconstruit après le départ d’une partie de sa ligne offensive et de son staff.

Saint-Hubert, cinquième l’an dernier, a misé sur des gens du cru, mais perd Sylvain Marchal. Pour le reste, au niveau des quatre promus, le mot d’ordre a été la continuité. Pointons toutefois que Bouillon a (encore) amélioré son secteur offensif avec Chauffour, le buteur de Sainte-Cécile, tandis qu’avec l’arrivée de Florent Poos, Vaux-sur-Sûre a renforcé sa ligne défensive. Enfin, un nouveau cycle débute à Bercheux où plusieurs serviteurs stoppent les frais, même si Bossicart, Jacob et Clausse restent à disposition.