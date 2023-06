Une première fête de la musique vendredi à Lavacherie

Le collectif Celly-c-Nous a été mis en place pour défendre la forêt ardennaise, et notamment la butte du Celly, à Lavacherie en faisant suite au projet touristique de construction d’une cinquante de gîtes. Dans ce cadre, il a reçu le soutien de Greenpeace, de l’ASBL Occupons le Terrain et de 4 000 signataires de la pétition contre l’urbanisation de la forêt ardennaise.

Et la culture veut donc s’allier à la protection de l’environnement avec deux groupes de la province sur la scène. Un beau cadeau s’annonce pour les spectateurs. En effet, le groupe Icasum, qui accueille notamment des habitants de la commune, proposera de découvrir des chansons de son nouvel album "Contes à rebours". Virginie Rase (chant), Florence Seynaeve (clavier), Éric Pierrard (basse) et Salvatore Salamone (batterie) proposeront donc leurs textes en français et leurs compositions musicales aux couleurs indie-pop. En janvier 2022, Icasum avait réalisé son premier clip pour sa chanson Kim, pour lequel il a collaboré avec l’auteur Jean-Claude Servais et l’actrice Pauline Brisy.

Le deuxième groupe sur scène sera The Lazy Fellow. Les cinq musiciens, ensemble depuis une dizaine d’années proposent un savant mélange de pop et de rock, les Red Hot Chili Peppers, Greenday, The Beatles, The Rolling Stones, REM et tant d’autres.

Une soirée qui s’annonce donc des plus chaudes.