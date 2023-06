Les Tables secrètes seront de retour cet été à Sainte-Ode

Initié en 2017 par six agences de développement local namuroises, le concept s'est diffusé à travers la Wallonie pour déposer aussi ses valises à Sainte-Ode. Pour cette édition, Sarah Maheu, Nicolas Dermine et Pierre-Yves Faÿs sont aux commandes. "Nous sommes très heureux de proposer un lieu totalement inédit et insolite qui, si le beau temps est de la partie, nous permettra de réaliser une prouesse encore jamais réalisée lors des éditions précédentes des Tables Secrètes, explique ce dernier. Quelques animations viendront également ponctuer cette soirée qui vise avant tout à promouvoir les produits locaux et le savoir-faire local."

Des professionnels locaux

Ainsi, c'est donc le savoir-faire local qui sera mis à l'honneur. La cheffe Claire Célis (Les Délices de Claire de Remagne) sera au fourneau pour sublimer plus de dix producteurs locaux. Même le vin aura un goût local. En effet, c'est celui de Thibault Dessoy, natif de Lavacherie, Le Mas du Détour, qui trônera sur les tables.

Le rendez-vous est donné le 7 juillet dès 18 h 45. Pour un menu trois services, apéritif, café et animations pour 75 euros. Pour réserver ses places, il faudra être vif ce jeudi 15 juin à partir de 20 heures sur le site www.billetweb.fr

Si ce concept connaît un succès aussi grand que lors des précédentes éditions, les réservations ne devraient prendre que quelques minutes.

Une organisation de l'ADL Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne, la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne et le Syndicat d'initiative de Sainte-Ode.

Renseignement auprès de l'ADL Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne au 0474 43 43 05.