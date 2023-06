"La genèse du projet est venue du constat que le collège communal souhaitait mettre en avant la solidarité qui existe entre toutes les implantations scolaires de la commune de Sainte-Ode, explique l’échevine Catherine Poos, en binôme avec la présidente du CPAS Laurence Henrotte sur ce projet. Au début de l’année scolaire, les équipes éducatives de nos quatre écoles se sont donc rassemblées autour d’un projet commun: l’organisation de cross au départ de chacune des écoles. Le but initial était de créer un événement commun aux quatre implantations, favoriser le travail en équipe de tout le personnel, intensifier un climat d’entraide et de soutien entre les différentes équipes, mais l’idée était aussi de récolter de l’argent afin de soutenir les voyages scolaires et faire en sorte que les prix demandés pour ces activités essentielles à la réussite d’une année scolaire restent démocratiques et accessibles à tous. Dans le même esprit, l’inscription au cross est totalement gratuite pour tous."

Cette session de cross s’est terminée à Lavacherie avec, comme à chaque fois, une conférence donnée par le professeur d’éducation physique et animateur du projet Samuel Vermeesch. Il a alerté les participants sur les différents aspects sportifs ou nutritionnels.

Vu le succès rencontré, les cross seront de retour pour la prochaine année scolaire.