Ça coince sur les chemins (publics) du domaine du Celly

L’ASBL (et la Province) craint que les servitudes puissent éventuellement remettre en cause le compromis de vente. Comme elle ne dispose pas de moyens financiers, pas étonnant en soi, que la Province finance les frais de justice.

Pas aux yeux des libéraux. "On autorise l’ASBL à ester en justice, en lui donnant des moyens financiers, ça ne correspond pas aux débats que nous avons eus quant au compromis de vente, s’offusque le chef de groupe MR Michel Jacquet. Des débats assez houleux où nous avions finalement trouvé un accord avec un minimum de chemins déclassés. Si les conditions de la vente ne sont pas respectées, alors ce n’est plus le même débat, et je vous promets qu’on y reviendra "