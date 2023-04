Le GAL s’étend désormais sur cinq communes, Sainte-Ode et Tenneville s’ajoutant à Libin, Libramont et Saint-Hubert.

Les actions futures, que le GAL souhaite programmer sur les années 2023-2027, ont été énumérées par ses représentants.

Valoriser les PME et artisans à travers des événements

Via un Power Point, plusieurs fiches ont été présentées aux élus. Plusieurs axes de travail ont été soulevés, comme la volonté de réunir régulièrement les cinq Communes afin de consolider leurs liens "L’objectif de tout cela est évidemment d’augmenter les partenariats entre les acteurs économiques et d’améliorer leur visibilité afin de favoriser l’économie locale, valoriser leur savoir-faire et augmenter leurs revenus, explique Gauthier Poncin, chargé de mission sociale au sein du GAL Nov’Ardenne. Nous voulons également améliorer notre communication vers les citoyens par rapport à ces acteurs économiques présents sur le territoire. Des synergies pourraient alors se créer grâce à des rencontres. Ici, nous visons plus précisément des PME plutôt que de grosses enseignes."

Pour que ces rencontres aient lieu, le GAL pense notamment à la mise en place de "petits-déjeuners de l’économie" ou encore à la création d’un club d’entreprises. "L’organisation d’un événement commun aux cinq communes, comme une grande braderie par exemple, pourrait également être organisé, reprend Gauthier Poncin. La braderie pourrait rassembler les commerçants et artisans du territoire. Ceux-ci pourraient proposer une offre conjointe aux clients et donc, proposer des packages."

Pour valoriser certains métiers de savoir-faire et d’artisanats, des visites au sein de fermes pourraient avoir lieu, de même qu’au sein de lieux de transformation et de production. "L’an dernier, nous avons organisé le festival Slow Life à Saint-Hubert, qui a très bien fonctionné, continue le chargé de mission sociale. Il s’agit d’un festival proposant un marché, des expositions, des ateliers, des débats, des conférences et des balades. Donc pourquoi pas l’organiser ici, à Sainte-Ode également."

Financement des Communes à hauteur de 10%

Les projets ne manquent pas puisque d’autres idées ont été abordées lors du conseil. Par exemple, l’utilisation du cheval de trait pour la réalisation de différentes tâches ou encore l’organisation d’événements autour du vélo avec une campagne de sensibilisation. Des activités autour du jeu seraient également proposées dans les Maisons de Jeunes, les homes et les écoles. Tout un volet sur la protection de la biodiversité et l’alimentation durable a également été avancé, en réimplantant le brome, une plante qui a presque entièrement disparu, ou en mettant en place un réseau de distributeur de produits locaux sur l’ensemble du territoire. Ceci n’est bien entendu qu’une partie des projets abordés.

Si le montant global pour l’ensemble des projets sur les cinq communes s’élève à 1 784 000 €, la participation des Communes représente 10% de cette somme, soit 178 400 €. Le reste sera financé par la Wallonie et le FEADER. Jusqu’en 2027, la Commune de Sainte-Ode débourserait, elle, 22 400 €, soit 5 600 € par an. Après avoir félicité les représentants du GAL Nov’Ardenne pour le travail fourni, les élus ont voté le point à l’unanimité.